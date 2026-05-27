Érvénytelenítették Lázár beruházását, de a legfontosabb kérdés még mindig nyitott – teljes újratervezés jöhet a belváros szívében

„Öt és fél év után új helyzet állt elő a Pázmány campus ügyében” – közölte Pikó András VIII. kerületi polgármester a Facebook-oldalán.

A Pázmány campusról Lázár János korábban még Kelet-Európa egyik legmodernebb egyetemi negyedeként beszélt / Fotó: Pázmány campus

A politikus szerint a hosszú ideje tartó önkormányzati és lakossági fellépés nélkül most sokkal kedvezőtlenebb helyzetben lennének, ugyanakkor hangsúlyozta: a kerület továbbra is partneri és konstruktív együttműködésre törekszik a Tisza-kormánnyal és minden érintett szereplővel.

A posztban Könczöl Dávid józsefvárosi képviselő emlékeztetett, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is arról beszélt, hogy a kiemelt beruházásokat át kell gondolni.

Lázár szerint a helyiek nyertek volna vele, Józsefváros inkább perre ment

A Pázmány campus beruházása már a kezdetektől komoly vitákat váltott ki. A katolikus egyház szorgalmazta, hogy a Józsefvárosban épüljön meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új 50 ezer négyzetméteres épülete, amely kiváltaná a hosszú ideje kihasználatlan piliscsabai campust.

Ehhez le kellett bontani a Magyar Rádió egykori épületét, az építési és a bontási munkálatok pedig továbbra is hatással lettek volna a lakók otthonaira is. Ezért az Orbán-kormány felajánlotta a környékbelieknek, hogy megvásárolja az érintett lakásokat.

Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter szerint a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert a Palotanegyedtől egy egyetemi negyed része lett volna a beruházás.

A projekt ellenzői szerint azonban a campus felépítése jelentős terhelést jelentett volna Józsefvárosnak.

Lázár János állította: bár a Szentkirályi utca másik oldalán 25 méterre lesz az építkezés, de „aki kibírja ezt a két évet”, azzal szembesülhet, hogy a környékbeli utcák – amelyek közvetlenül érintkeznek a fejlesztési területtel – a legdrágábbak lesznek az ingatlanpiacon.

A Világgazdasága megírta, hogy a Fővárosi Törvényszék azonnali jogvédelem elrendelésével megállt a Pázmány campus projekt folytatása.

A döntés azért is figyelemre méltó, mert Lázár János a parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy várható volt a VIII. kerület jogi fellépése, ugyanakkor úgy vélte, az önkormányzat elveszíti a pert.