Érvénytelenítették Lázár beruházását, de a legfontosabb kérdés még mindig nyitott – teljes újratervezés jöhet a belváros szívében
„Öt és fél év után új helyzet állt elő a Pázmány campus ügyében” – közölte Pikó András VIII. kerületi polgármester a Facebook-oldalán.
A politikus szerint a hosszú ideje tartó önkormányzati és lakossági fellépés nélkül most sokkal kedvezőtlenebb helyzetben lennének, ugyanakkor hangsúlyozta: a kerület továbbra is partneri és konstruktív együttműködésre törekszik a Tisza-kormánnyal és minden érintett szereplővel.
A posztban Könczöl Dávid józsefvárosi képviselő emlékeztetett, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is arról beszélt, hogy a kiemelt beruházásokat át kell gondolni.
Lázár szerint a helyiek nyertek volna vele, Józsefváros inkább perre ment
A Pázmány campus beruházása már a kezdetektől komoly vitákat váltott ki. A katolikus egyház szorgalmazta, hogy a Józsefvárosban épüljön meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új 50 ezer négyzetméteres épülete, amely kiváltaná a hosszú ideje kihasználatlan piliscsabai campust.
Ehhez le kellett bontani a Magyar Rádió egykori épületét, az építési és a bontási munkálatok pedig továbbra is hatással lettek volna a lakók otthonaira is. Ezért az Orbán-kormány felajánlotta a környékbelieknek, hogy megvásárolja az érintett lakásokat.
Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter szerint a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert a Palotanegyedtől egy egyetemi negyed része lett volna a beruházás.
A projekt ellenzői szerint azonban a campus felépítése jelentős terhelést jelentett volna Józsefvárosnak.
Lázár János állította: bár a Szentkirályi utca másik oldalán 25 méterre lesz az építkezés, de „aki kibírja ezt a két évet”, azzal szembesülhet, hogy a környékbeli utcák – amelyek közvetlenül érintkeznek a fejlesztési területtel – a legdrágábbak lesznek az ingatlanpiacon.
A Világgazdasága megírta, hogy a Fővárosi Törvényszék azonnali jogvédelem elrendelésével megállt a Pázmány campus projekt folytatása.
A döntés azért is figyelemre méltó, mert Lázár János a parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy várható volt a VIII. kerület jogi fellépése, ugyanakkor úgy vélte, az önkormányzat elveszíti a pert.
Elmondta, hogy személyesen egyeztetett Pikó Andrással a campus ügyében, és emlékeztetett: miután a minisztérium megszerezte az építési engedélyt, az önkormányzat a bíróságon támadta meg a Magyar Rádió bontását.
„Gondolom megtámadják az építési engedélyt is, szerintem azt is el fogják bukni. Sok értelme nincs ennek a kerület szempontjából” – mondta korábbi meghallgatásán.
Pikóék újraterveznék az egész beruházást
A bíróság végül a kerület érveit fogadta el, majd Pikó András 2026 májusában jelentette be, hogy a minisztérium érvénytelenítette a Pázmány campus kivitelezésére kiírt közbeszerzést. Erre azután került sor, hogy
az építési engedélyt bíróságon megtámadták, a bíróság pedig a per lezárásáig felfüggesztette az engedély hatályát.
A kerület szerint az engedély alapján induló munkák visszafordíthatatlan károkat okozhattak volna, különösen azért, mert műemléki épületeket is érint a beruházás. A bíróság elfogadta ezt az érvelést.
A törvényszék több további kockázati tényezőt is mérlegelt. Ezek között szerepeltek a metróvédelmi zónát érintő alapozási munkák, a sűrűn beépített városi környezetből fakadó tűzvédelmi problémák, a környéken élők zajterhelése, valamint az élet- és vagyonbiztonsági szempontok is.
Lázár úgy is érvelt a beruházás mellett, hogy a VIII. kerület szívében építenék meg Kelet-Európa egyik legszebb és legmodernebb egyetemi városnegyedét.
Elismerte, hogy az építkezés kellemetlenségekkel és nehézségekkel jár majd az ott lakóknak, szerinte ugyanakkor a palotanegyedi Pázmány campus nyertese nemcsak az ott tanuló tízezer diák lesz, hanem a helyben élők és az itt vállalkozók is.
Pikó András a friss videójában úgy fogalmazott: jelenleg tiszta lappal indulnak a campus jövőjéről, és elhangzott az is, hogy
az egész projekt újratervezését kérik.
„Hiszünk abban és reméljük, hogy lehet egy mindenki számára elfogadható közös megoldást találni” – fogalmazott a kerület polgármestere.