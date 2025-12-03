Itt lesz Magyarország legdrágább környéke – nem tűnt fel senkinek, de az emberek szeme láttára születik meg az új városnegyed
Az építési és közlekedési miniszter éves meghallgatásán, az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén számolt be a minisztériuma munkájáról.
Lázár János több beruházásról is beszélt, a meghallgatásán kérdezték a Budapesten megépülő Pázmány Campusról is.
Már a kezdetekkor vita alakult ki a beruházás körül: a katolikus egyház úgy döntött, hogy a belvárosban, mintegy 17 ezer négyzetméteren építteti meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új épületegyüttesét, és átköltözteti az évek óta üresen álló piliscsabai campusát.
„A katolikus egyház ajánlatunkkal ellentétben ragaszkodott ahhoz, hogy a beruházás itt valósuljon meg” – fogalmazott Lázár János a meghallgatásán.
Ehhez le kellett bontani a Magyar Rádió egykori épületét, illetve egyértelművé vált, hogy az építési és a bontási munkálatok hatással lehetnek a lakók otthonaira is, ezért az állam felajánlotta a környékbelieknek a lakások megvásárlását.
Az orrunk előtt nő ki az egyetemi negyed
Később a beruházás több ponton is módosult az eredeti tervekhez képest. Nyul Zoltán, a minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a Világgazdaságnak korábban elmonda, hogy a módosított beruházás 30 százalékkal olcsóbban,
137 milliárd forintból valósulhat meg,
továbbá a zöldfelület aránya több mint háromszorosára, 20 százalék fölé nőtt. Az új tervben csökkentették a beépítést, kivették a korábbi sportfunkciót és mélygarázst, a sportlétesítmények a Puskin utcába kerülnek. A környező utcákat és homlokzatokat felújítják.
Az építési és közlekedési miniszter szerint a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert a Palotanegyedtől a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetig az Üllői út mentén kialakult egy egyetemi negyed. Itt található
- a Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
- a Károli Gáspár Református Egyetem,
- a Semmelweis Egyetem
- és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.
Lázár János kifejtette, hogy több tízezer diák tanul ezekben az intézményekben, ennek a negyednek pedig a szerves része lesz az új campus.
„A SOTE-nek rengeteg fejlesztése zajlik itt, a Károli Gáspár Református Egyetem nagyon nagy fejlesztést tervez, jön a Pázmány Campus fejlesztése, és a közszolgálati egyetemnek már részben elkészültek azok a fejlesztései, amelyek a tanulni kívánó diákok érdekeit képviselik” – fogalmazott.
Elmondta, hogy személyesen egyeztetett a VIII. kerület polgármesterével a campus ügyében, emlékeztetett, hogy miután a minisztérium megszerezte az építési engedélyt, az önkormányzat a bíróságon megtámadta a Magyar Rádió bontását.
„Gondolom megtámadják az építési engedélyt is, szerintem azt is el fogják bukni. Sok értelme nincs ennek a kerület szempontjából” – mondta, majd hozzátette: a beruházás 10 százalékát vissza kell forgatni az ott lakók életminőségének javítására.
A Pázmány Campus teljesen felforgathatja az ingatlanpiacot
Hangsúlyozta, hogy ha egy több mint 100 milliárdos beruházással számolnak, akkor „egy több mint 10 milliárdos ajánlata van” a minisztériumnak, amely szerinte egy méltányos üzlet.
Megfogalmazása szerint az elszenvedett építkezési kár nem lesznek kevés: ha 2026-ban elkezdik az építkezést, akkor 2028 szeptemberében tudják majd átadni a Pázmány Campust.
„Ha elszenvedik ezt a kárt, akkor részben megérdemlik a kártalanítást – azzal együtt, hogy minden lakás ára legalább az ötszörösére fog fölmenni.”
Ez lesz Magyarország legdrágább környéke. Előrelátható, hogy aki most adja el a lakását, az hibát követ el
– jelentette ki.
Lázár János állította, hogy bár a Szentkirályi utca másik oldalán 25 méterre lesz az építkezés, de aki kibírja ezt a két évet, azzal szembesülhet, hogy a környékbeli utcák – amelyek közvetlenül érintkeznek a fejlesztési területtel – a legdrágábbak lesznek az ingatlanpiacon.
Elmondta, hogy a környéken háromezer lakás van, és várja továbbra is azokat a javaslatokat, hogyan lehet a területet „az ország egyik legjobb környékévé tenni”.
A miniszter korábban az utcán egyeztetett a helyiekkel, a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a VIII. kerület szívében építik meg Kelet-Európa egyik legszebb és legmodernebb egyetemi városnegyedét.
Elismerte, hogy az építkezés kellemetlenségekkel és nehézségekkel jár az ott lakóknak, szerinte ugyanakkor a palotanegyedi Pázmány Campus nyertese nemcsak az ott tanuló tízezer diák lesz, hanem a helyben élők és az itt vállalkozók is.