Itt lesz Magyarország legdrágább környéke – nem tűnt fel senkinek, de az emberek szeme láttára születik meg az új városnegyed

Az építési és közlekedési miniszter éves meghallgatásán, az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén számolt be a minisztériuma munkájáról.

A Pázmány Campus teljesen felforgathatja az ingatlanpiacot / Fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Lázár János több beruházásról is beszélt, a meghallgatásán kérdezték a Budapesten megépülő Pázmány Campusról is.

Már a kezdetekkor vita alakult ki a beruházás körül: a katolikus egyház úgy döntött, hogy a belvárosban, mintegy 17 ezer négyzetméteren építteti meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új épületegyüttesét, és átköltözteti az évek óta üresen álló piliscsabai campusát.

„A katolikus egyház ajánlatunkkal ellentétben ragaszkodott ahhoz, hogy a beruházás itt valósuljon meg” – fogalmazott Lázár János a meghallgatásán.

Ehhez le kellett bontani a Magyar Rádió egykori épületét, illetve egyértelművé vált, hogy az építési és a bontási munkálatok hatással lehetnek a lakók otthonaira is, ezért az állam felajánlotta a környékbelieknek a lakások megvásárlását.

Az orrunk előtt nő ki az egyetemi negyed

Később a beruházás több ponton is módosult az eredeti tervekhez képest. Nyul Zoltán, a minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a Világgazdaságnak korábban elmonda, hogy a módosított beruházás 30 százalékkal olcsóbban,

137 milliárd forintból valósulhat meg,

továbbá a zöldfelület aránya több mint háromszorosára, 20 százalék fölé nőtt. Az új tervben csökkentették a beépítést, kivették a korábbi sportfunkciót és mélygarázst, a sportlétesítmények a Puskin utcába kerülnek. A környező utcákat és homlokzatokat felújítják.

Az építési és közlekedési miniszter szerint a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert a Palotanegyedtől a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetig az Üllői út mentén kialakult egy egyetemi negyed. Itt található

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

a Károli Gáspár Református Egyetem,

a Semmelweis Egyetem

és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.

Lázár János kifejtette, hogy több tízezer diák tanul ezekben az intézményekben, ennek a negyednek pedig a szerves része lesz az új campus.

„A SOTE-nek rengeteg fejlesztése zajlik itt, a Károli Gáspár Református Egyetem nagyon nagy fejlesztést tervez, jön a Pázmány Campus fejlesztése, és a közszolgálati egyetemnek már részben elkészültek azok a fejlesztései, amelyek a tanulni kívánó diákok érdekeit képviselik” – fogalmazott.