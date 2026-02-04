Azonnali jogvédelmet rendelt el a Fővárosi Törvényszék a Pázmány Campus építési engedélyével szemben – olvasható Józsefváros oldalán.

Megállította a bíróság a Pázmány Campus építését – gyors döntésre kényszerül Lázár minisztériuma / Fotó: Pázmány Campus

Lázár János korábban több beruházásról is beszélt az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának az ülésén, a meghallgatásán a Budapesten megépülő Pázmány Campusról is kérdezték.

Az építési és közlekedési miniszter akkor úgy fogalmazott: várható volt, hogy a VIII. kerület – ahogyan a Magyar Rádió épületének bontását is – bíróságon támadja meg az építési engedélyt.

Szerintem azt is el fogják bukni. Sok értelme nincs ennek a kerület szempontjából

– jelentette ki.

Most úgy tűnik, hogy a bíróság mégis az önkormányzatnak adott igazat. A friss döntés halasztó hatályú, vagyis az engedélyköteles építési munkák a per lezárásáig nem kezdhetők meg és nem folytathatók.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedéllyel szemben keresetet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat, a Szentkirályi utca 29–31. szám alatti társasház, valamint a Fővárosi Önkormányzat.

A józsefvárosi önkormányzat keresetében az építési engedély jogszerűségét vitatta, és arra hivatkozott, hogy az engedély alapján meginduló munkálatok – különösen műemléki épületek esetében – visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak. Ennek megelőzésére kérték az azonnali jogvédelmet.

A bíróság indokolása szerint műemlékeknél a bontási és átalakítási munkák olyan mértékű változásokat okozhatnak, amelyek később nem állíthatók teljes körűen helyre.

A végzés kiemeli, hogy az építési engedély a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotát érintő bontási és átalakítási munkákat is tartalmaz, amelyek esetében indokolt a jelenlegi állapot megőrzése a per befejezéséig.

A bíróság mérlegelése során további kockázati tényezőket is figyelembe vett, így

a metróvédelmi zónát érintő alapozási kérdéseket,

a sűrűn beépített városi környezetben jelentkező tűzvédelmi kockázatokat,

a környéken élőket érintő zajterhelést,

valamint az élet- és vagyonbiztonság szempontjait.

Már a kezdetekkor vita alakult ki a beruházás körül.

A katolikus egyház döntött úgy, hogy a belvárosban, mintegy 17 ezer négyzetméteren építteti meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új, 50 ezer négyzetméternyi épületegyüttesét, és átköltözteti az évek óta üresen álló piliscsabai campusát.