Szédületes ralit produkál az európai részvénypiac - a profik ide teszik a pénzüket

A gyorsuló vállalati eredménynövekedés és az a meggyőződés, hogy az európai részvénypiaci rali a legújabb geopolitikai feszültségek ellenére is kitart, egyre optimistábbá teszi a stratégákat az európai részvénypiacokkal kapcsolatban – derül ki a Bloomberg felméréséből.

A bika és a medve a frankfurti tőzsde épülete előtt - az év végéig is kitarthat az európai részvénypiaci rali / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A júliusi felmérésben az UBS Group bizonyult a leginkább optimistának: miután megemelte célárát, az év végére 8 százalékoss emelkedést vár a Stoxx Europe 600 indexben. Emellett a Bank of America, a Deutsche Bank és a Kepler Cheuvreux is felfelé módosította előrejelzését.

A megkérdezett 18 részvénystratéga átlagosan 647 pontos év végi értéket vár 2026-ra a Stoxx 600 esetében. Ez ugyan kevesebb mint egy százalékkal haladja meg a jelenlegi szintet, de a pesszimista előrejelzések egyre ritkábbak: mindössze öt válaszadó számít csökkenésre.

Jelenleg valószínűleg nagyobb a felfelé mutató, mint a lefelé mutató kockázat

– mondta Gerry Fowler, az UBS stratégája. Elmondása szerint korábban „túl óvatos” volt, ezért 690 pontra emelte év végi célárát.

A geopolitikai feszültségek ellenére is kitartott az európai részvénypiaci rali

Fowler szerint az alulról építkező elemzések arra utalnak, hogy a negatív katalizátorok egyre nehezebben azonosíthatók számos nagy súlyú ágazatban, például az egészségügyben, a fogyasztási cikkeknél és a luxusszektorban. Ezzel párhuzamosan egyre több olyan terület van, ahol pozitív eredményvárakozás-módosítások jöhetnek, például:

az MI-hez kapcsolódó vállalatok,

a bankszektor, vagy

az ipari vállalatok.

Az európai részvények ebben a hónapban új történelmi csúcsokra emelkedtek, miután a befektetők ismét növelték kitettségüket a régióban. Az iráni konfliktussal kapcsolatos aggodalmak enyhültek az áprilisi tűzszünet után.

A részvénypiaci rali eddig a geopolitikai feszültségek újbóli kiéleződése ellenére is kitartott.

Bár az olajárak emelkedtek, továbbra is mintegy 40 dollárral alacsonyabbak, mint az áprilisi napon belüli csúcs.

A kedvező globális gazdasági környezet, az európai fiskális ösztönzők, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és alkalmazások előnyei egyaránt javították a piaci hangulatot.