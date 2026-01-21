Deviza
A héten bezár a Lidl egyik magyarországi áruháza

A német érdekeltségű diszkontlánc a magyarországi hálózatfejlesztésének keretében felújítás miatt átmenetileg bezárja egyik vidéki áruházát, majd hamarosan újranyitja azt. A Lidl jelentős expanzióban van a nemzetközi színtéren, folyamatosan bővíti hálózatát több európai piacon is.
Világgazdaság
2026.01.21, 13:11
Frissítve: 2026.01.21, 14:36

„Megújulunk!” – hirdeti a püspökladányi Lidl-üzleten egy molinó. A felújítás miatt egy ideig zárva tart a bolt, az utolsó vásárlásokra január 23-án, 21 óráig van lehetőség, az újranyitás pedig február 5-én, 7 órakor lesz – írja a Haon nyomán az Origo.

200704_lidl_01_vz Lidl legolvasottabb
Megújul a püspökladányi Lidl-üzlet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Lidl Magyarországon is a legjelentősebb élelmiszert kínáló kiskereskedők közé tartozik, több mint 210 boltot üzemeltet, de az áruházlánc továbbra sem áll le a beruházásokkal, ugyanis 230-ra szeretné növelni magyarországi üzleteinek számát az elkövetkező években. A diszkontlánc 2004-ben jelent meg Magyarországon, 12 egységgel. 

Több országban is terjeszkedik a Lidl

Ahogy beszámoltunk róla, nemzetközi szinten hatalmas expanzióban van az áruházlánc. Ennek keretében a brit Lidl nyolc héten belül 19 új áruház megnyitását tervezi Egyesült Királyság-szerte, amivel akár 640 új munkahely jöhet létre. Az új üzletek Calne-től (Wiltshire) egészen Brough-ig (Yorkshire) nyílnak meg, tovább erősítve a diszkontlánc országos jelenlétét, miközben a vállalat jelzése szerint jókora lendületet adnak a helyi foglalkoztatásnak is. A bejelentett bővítés szorosan követi a Lidl ezredik brit üzletének megnyitását, amire tavaly novemberben került sor East Grinsteadben. 

Az üzletlánc tetemes beruházásokkal Spanyolországban és Portugáliában is bővíti a hálózatát. Ennek részleteiről itt írtunk bővebben.

