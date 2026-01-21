HR központtal csillapítanák az ingatlanpiaci kilengéseket a kínai gyártók
A HR-központ létrehozásában Debrecenben valamennyi akkumulátor gyártásban érdekelt cég – köztük az EVE Power, a CATL, az Eco-Pro és a Semcorp – részt vállalna.
A sok szempontból konkurens vállalkozások munkaerő centrikus együttműködése elsőre talán meglepő, de a koordinációs központ ötletét felvető Zhang Huanting szerint abszolút működőképes lehet, mivel tapasztalatai szerint az együttműködés potenciális résztvevői a munkaerő piac más-más szegmensére „lőnek.”
A centrum a toborzás mellett a munkaerő relokációjának megszervezésébe is bekapcsolódna, ami jó ötlet lehet, mivel a város és szélesebb régiója nem feltétlenül rendelkezik a szükséges munkaerő tartalékkal. Az már most is világosan látszik, hogy
a BMW és az e-mobilitáshoz kötődő többi cég egy-két éven belül együttesen tízezres nagységrendű többlet munkaerő igényt generálhat, Debrecen viszont tágabb régiójával együtt sem feltétlenül rendelkezik ekkor munkaerő tartalékkal.
Hogy csak a legnagyobbakat említsük:
- a CATL munkavállalóinak száma önmagában is elérheti a háromezer főt,
- a BMW kétezernél több emberre tarthat igényt,
- az EVE Power pedig, a tömeggyártás 2027 közepére-végére tervezett indítására ezer főre kívánja felfejleszteni a létszámot. A potenciális munkaerőnek azonban csak egy része lakik a városban, illetve napiszintű bejárást lehetővé tevő távolságban, így a lakhatás kérdése mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel.
Debrecenben 93 százalékban magyar munkaerőt terveznek alkalmazni
Zhang Huanting szerint a nagy ipari vállalatok elsősorban magyar munkaerőre kívánnak támaszkodni – az EVE Powernél például a jelenleg alkalmazásban lévő 165 alkalmazott 93 százaléka hazai, ám Debrecen mellett az ország más tájairól is érkező munkavállaló, akiknek 80 százaléka kék-, 20 százaléka fehérgalléros.
Az EVE Power ezeket az arányokat kívánják tartani január végén induló toborzási kampánya során is, amikor is négyszáz új munkatárs felvételét tervezik.
Az első félévben elsősorban technikusokat, a másodikba pedig mérnököket toboroznak.
A magasan kvalifikált műszaki munkakörök betöltése érdekében közel három éve működnek együtt a Debreceni Egyetemmel, jelenleg hatvan mérnök tanulja náluk a gyakorlatban az akkumulátor ipart, idén pedig a technikus szükséglet kielégítése érdekében a DSZC szakképzési centrummal is hasonló – vagyis célzottan az akkumulátor iparra koncentráló elméleti oktatásra és gyakorlati képzésre fókuszáló – kooperációt kezdeményeztek.
Kovács Ádám, az EVE Power Hungary Kft. közkapcsolatokért felelős vezetője hangsúlyozta, hosszútávú karriercélt kínálnak a fiatal munkaerőnek. A 2026-os évben a létszámbővítésre, a képzési programok elindítására és a működés előkészítésére összpontosítanak.
Tavaly is nőttek
A számok alapján úgy tűnik, hogy a stabil és kiszámítható hosszú távú karrier ígéretével az EVE Power nem a levegőbe beszél. A 39 éve alapított családi vállalkozás
- világszinten 33 ezer munkavállalót foglalkoztat, és
- több mint egy milliárd dollárral 2025-ben is tudta növelni árbevételét, amivel
- átlépi a 8 milliárd dollárt. (A kínai mellett magyarországi, amerikai és malayziai gyárakkal is rendelkező vállalat 2009-ben 30 millió dolláros árbevétellel indult, 2020-ban már 1,2, milliárdot, 2022-ben 5,2 milliárdot, 2024-ben pedig, 6,763 milliárdot forgalmaztak.)
Debrecenbe – ahol a Kínán kívüli első gyárukat építették – azért érkeztek, hogy a BMW számára hengeres akkumulátor cellákat gyártsanak. A világpiacon azonban nemcsak a személyautó szegmensben vannak jelen: szállítanak teherautókhoz is. Bár az elektromobilitás az egyik fő csapásirány, erősen érdekeltek lakossági és ipari villamosenergia tároló rendszerek gyártásában is. Emellett a piaci igények függvényében a mobiltelefonoktól a gyerekjátékokig „mindenbe is” készítenek akkumulátorokat, ami Zhang Huanting szerint garantálja, hogy kevésbé függjenek az e-mobilitás térnyerésének esetleges visszaesésétől. Mivel az egyik kínai K+F központjukban kifejezetten AI-, és robotikai fejlesztéseket végeznek, Tom Rong HR igazgató közlése szerint a humanod robotok terjedése is új piacot teremthet számukra.
A HUN-REN baktériumai megeszik az NMP-t
Kovács Ádám kiemelte, a cég nagyon nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelmi aggályokat megfogalmazó szervezetektől kiemelt figyelmet kapó NMP nevű oldószer kezelésére. Amint elmondta, a korábban hajfestékekben is használt, a mezőgazdaságban pedig, jelenleg is fellelhető vegyület valóban veszélyes, az akkumulátor gyártásban azonban fontos, ezért is hasznosítják újra az EVE Powernél 90 százalékban.
A maradék tíz százalék ártalmatlanítása most is megoldott, a közeljövőben pedig a HUN-REN Bay kutatóközpontja innovációjának köszönhetően a magyar tudósok által kifejlesztett NMP-faló baktériumok segítségével szintet léphet.
Ezeket a mikrobákat az EVE Powerrel együttműködésben Kínában már tesztelik, és ha beválnak, a debreceni gyárban is bevetik őket.
A cég legelsőként vállalta, hogy vízigényének 95 százalékát szürkevizzel elégíti ki. Ennek biztosítása a város feladata, a szükséges tisztító és továbbító rendszer kiépítése ez év végére várható. Zhang Huanting nyomatékosította, az öt százaléknyi tiszta víz igényt kizárólag felszíni vízből elégítik ki, rétegvizet egyáltalán nem használnak.
Idén tető alá kerül a gyár
A cégvezetés szerint a nagyszabású toborzókampány elindulása is jelzi, hogy az EVE Power 400 milliárd forint értékű debreceni beruházása meghatározó mérföldkőhöz érkezett. A 28 GWh-ra tervezett gyártókapacitás kialakítása a terveknek megfelelően halad, a következő időszakban pedig több olyan terület is bővül, amely a termelés indulásához és a stabil működéshez szükséges folyamatokat támogatja. A vállalat célja, hogy hosszú távon fenntartható működést alakítson ki, illeszkedve a térség dinamikusan fejlődő ipari környezetéhez. A vállalat a 45 hektáron épülő 450 000 négyzetméteres üzemében a BMW Group számára gyárt majd akkumulátorcellákat.