Tartozásod van? Nem mindegy, milyen – így működik az Otthon Start

A hitel elsőre ijesztőnek tűnhet, de kellő időráfordítással és türelemmel átláthatóvá válik a működése és a folyamata. Végig kell gondolnunk, hogy lakáshitelt felvenni nemcsak egy pénzügyi döntés, ami évekre elkötelez, hanem összetett jogi és adminisztratív folyamat is, és ezek a lépések is költségekkel járnak.

Az Otthon Start program feltételei

Az igénylés feltétele legalább két év igazolt társadalombiztosítási jogviszony, valamint magyarországi lakcím megléte. Nem feltétel sem a házasság, sem a gyermekvállalás, és olyan állampolgárok is élhetnek a lehetőséggel, akik határ menti országban dolgoznak. A hitel legfeljebb 25 éves futamidőre vehető fel, a maximális hitelösszeg 50 millió forint. Az igényléshez legalább 10 százalékos önerő szükséges, és a bank minden esetben elvégzi a szokásos hitelbírálatot, amelynek során a jövedelmet és a hitelképességet vizsgálja. Lakás esetén az ingatlan vételára nem haladhatja meg a 100 millió forintot, családi ház esetén pedig a 150 millió forintot, továbbá négyzetméterenként meghatározott árkorlát is érvényben van.

Összességében az Otthon Start program azoknak nyújt kedvező lehetőséget, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni vagy felépíteni, stabil tb-jogviszonnyal és legalább minimális önerővel rendelkeznek, valamint megfelelnek a banki hitelbírálat feltételeinek.

Az Otthon Start összevonható

Más állami támogatásokkal is kombinálható az Otthon Start program, és ez jelentősen növelheti a finanszírozási lehetőségeket. Az Otthon Start-hitel mellé felvehető a CSOK Plusz, illetve – jogosultság esetén – a falusi CSOK is.

Az Otthon Start program a babaváró hitellel is jól kombinálható.

Ez különösen azok számára jelent segítséget, akik saját megtakarítással csak korlátozott mértékben rendelkeznek, hiszen felhasználható önerő formájában.

