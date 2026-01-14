Kompromisszum a lakáspiacon: a használt az új sláger

Bár a használt lakások iránti érdeklődés továbbra sem mutat visszaesést, az újépítésű lakások piaca egyértelműen élénkül, és folyamatos felfutást jelez. A vásárlók körében mindkét szegmens stabil keresletnek örvend, ugyanakkor az új projektek iránti fokozódó érdeklődés arra utal, hogy az új lakások egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be az ingatlanpiacon. Arról azonban nem feledkezhetünk meg, hogy pénzügyi szempontból továbbra is kedvezőbb megoldást jelenthet egy használt, ugyanakkor jó állapotú, azonnal beköltözhető ingatlan megvásárlása. Ezek az ingatlanok gyakran alacsonyabb vételáron érhetők el, miközben nem igényelnek jelentős felújítási költségeket, így sok vásárló számára racionális és költséghatékony alternatívát kínálnak.

A lakáspiacon kevesebben építkeznek, vidéken él a családi ház iránti igény

Ezzel párhuzamosan a lakáspiacon összességében visszafogottabbá vált az építkezési kedv, egyre kevesebben vágnak bele saját ingatlan, elsősorban családi ház építésébe. Ennek hátterében főként a magas építőanyagárak, a kivitelezési költségek kiszámíthatatlansága, valamint a hosszabb megvalósítási idő áll.

Vidéken ugyanakkor a lakáspiacon belül továbbra is erős a saját építés iránti igény, ahol a nagyobb telekméretek, az alacsonyabb telekárak és a családi házas környezet miatt sokan még mindig vonzó alternatívának tartják az egyedi igényekre szabott otthonok felépítését.

A felújítás nem gyerekjáték

Felújítandó lakás vásárlásakor a vevőknek érdemes előre kalkulálniuk azzal, hogy a munkálatok a tervezettnél akár több hónapos csúszást is elszenvedhetnek. Az elhúzódó kivitelezés mögött gyakran munkaerőhiány, alapanyag-beszerzési nehézségek vagy váratlan műszaki problémák állnak. Mindezek mellett a végső költségek nem ritkán 20–30 százalékkal is meghaladják az előzetes költségbecslést.

Az Otthon Start feltételeihez igazodnak az újépítésű lakások

Az Otthon Start program megjelenésével egyre több újépítésű lakás felel meg a támogatás feltételeinek, ami nem véletlen: a fejlesztők már a tervezési szakaszban igazodtak a program által meghatározott méret- és árkorlátokhoz. Ennek köszönhetően az új projektek jelentős részét tudatosan úgy alakították ki, hogy azok elérhetők legyenek a támogatást igénybe vevő vásárlók számára. Ez a szemléletváltás érezhetően bővíti a kínálatot az érintett szegmensben.

