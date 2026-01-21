Deviza
Steve Witkoff és Trump veje Moszkvába indul: újabb találkozó lesz Putyinnal az ukrajnai béke ügyében

Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff bejelentette, hogy Jared Kushnerrel együtt csütörtökön Moszkvába utazik Vlagyimir Putyinnal folytatandó tárgyalásokra az ukrajnai háborút lezárni hivatott legfrissebb béketervről. Witkoff szerint a felek 90 százalékban egyetértenek, a maradék főként területi kérdésekre vonatkozik, és mindkét oldal elkötelezett a megállapodás iránt.
VG
2026.01.21, 13:30
Frissítve: 2026.01.21, 13:47

Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff bejelentette, hogy Donald Trump elnök vejével, Jared Kushnerrel együtt csütörtökön Moszkvába utazik, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalnak az ukrajnai háború lezárására irányuló legújabb béketervjavaslatokról.

Steve Witkoff és Trump veje Moszkvába indul: újabb találkozó lesz Putyinnal az ukrajnai béke ügyében
Steve Witkoff / Fotó: AFP

Az oroszok meghívtak minket, és ez jelentős jelzés részükről 

– mondta Witkoff a Bloomberg Televisionnek adott interjújában a davosi Világgazdasági Fórumon szerdán. Hozzátette, hogy csütörtök este indulnak, és késő este érkeznek Moszkvába. Witkoff szerint Trump elnök továbbra is kiemelt prioritásként kezeli a békemegállapodást.

A megbízott szerdán még ukrán hivatalnokokkal egyeztet, majd az Egyesült Arab Emírségekbe utazik további munkamegbeszélésekre. Az amerikai küldött közölte: az ukrán fél szerint a tárgyalások 90 százalékban lezárultak, ő maga pedig úgy véli, azóta további előrelépés történt. Szerinte valamennyi fél elkötelezett a folyamat iránt, és szeretnék elérni a megállapodást.

Az amerikai és ukrán tárgyalófelek szerint jelentős haladás történt egy 20 pontos béketerv kidolgozásában, amely véget vethetne a közel négy éve tartó orosz inváziónak – Európa második világháború óta legnagyobb fegyveres konfliktusának. 

Ugyanakkor Kijev és Moszkva továbbra is eltérő állásponton van több kulcskérdésben, például a területi rendezésben.

A béketerv tervezetét korábban informálisan átadták Moszkvának felülvizsgálatra, hogy Putyin és csapata véleményt alkothasson a Witkoff–Kushner-látogatás előtt. Az orosz fél szerint a javaslat előrelépést jelent, bár számos, Moszkvának fontos elem hiányzik vagy nem kielégítő módon szerepel benne – mindazonáltal pozitívumnak tartják, hogy ezek a kérdések egyáltalán napirenden vannak.

Witkoff és Kushner kedden Davosban több mint két órát egyeztetett Kirill Dmitrijevvel, Putyin egyik segítőjével. A Kreml különösen fontosnak tartja, hogy az Egyesült Államok – véleményük szerint – hajlandó elismerni a Krím-félsziget és más, jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló területek orosz fennhatóságát.

Ez Putyin egyik fő követelése, ami óvatosságra inti az orosz vezetést, ugyanakkor korlátozott kompromisszumokra való nyitottság jeleit is mutatja. Hivatalosan a Kreml még várja a legfrissebb tárgyalási eredmények bemutatását Putyinnak. Szergej Lavrov külügyminiszter kedden úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt hetekben nem érkezett újabb dokumentum a tárgyalásokról.

Putyin várhatóan ragaszkodni fog az augusztusban Alaszkában Trumppal kötött Anchorage-egyezményként emlegetett megállapodások érvényben tartásához. E szerint Oroszország a donyecki régió teljes területét igényli, míg a herszoni és zaporizzsjai régiókban a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztanák a harci tevékenységet.

Ukrajna elutasítja csapatai kivonását a donyecki területekről. Az amerikai javaslatok között szerepel, hogy a nem megszállt részek demilitarizált vagy különleges gazdasági övezetként működjenek speciális igazgatással – nem tisztázott azonban, hogy ez de facto orosz ellenőrzést jelentene-e, és milyen ellentételezést kínálna Moszkva.

Kijev eközben erős biztonsági garanciákat tárgyal ki amerikai és európai partnereivel a jövőbeli orosz támadások megelőzésére. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eredetileg Davosba látogatott volna, de jelezte: valószínűleg eláll a részvételtől, hacsak nem írnak alá megállapodásokat a biztonsági garanciákról és az ország gazdaságának újjáépítéséről az Egyesült Államokkal.

