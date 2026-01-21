Deviza
Világgazdasági Fórum
Davos
Egyesült Államok
Donald Trump
Svájc
Air Force One

Technikai hiba és többórás késés után érkezett meg Donald Trump gépe – fontos találkozóról maradhat le az amerikai elnök

Kétórás késéssel érkezett meg Svájcba az Air Force One. Donald Trump találkozója Friedrich Merz kancellárral valószínűleg elmarad.
VG
2026.01.21, 13:53
Frissítve: 2026.01.21, 14:26

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke végre megérkezett Svájcba, miután az Air Force One útját technikai problémák zavarták meg. A Bloomberg értesülései szerint a United States of America felirattal ellátott repülőgép néhány perccel ezelőtt landolt a zürichi repülőtéren, fedélzetén Donald Trumppal.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Donald Trump kalandos út után landolt Svájcban / Fotó: Mandel Ngan /AFP

Amerikai elnököt szállító repülő csaknem két órával a tervezett érkezési idő után szállt le Zürichben. Trump azért repült Svájcba, hogy Davosban részt vegyen a Világgazdasági Fórumon.

Elmaradhat Donald Trump és Friedrich Merz találkozója

A legfrisseb hírek szerint elmarad Friedrich Merz német szövetségi kancellár és Donald Trump amerikai elnök szerdára tervezett négyszemközti találkozója a davosi Világgazdasági Fórum keretében. A német sajtó szerint ennek oka az amerikai elnök gépének késése.

Merz elsősorban Trumpnak a Grönland szigetére vonatkozó követelései miatt szeretett volna egyeztetni az amerikai elnökkel. A német kancellár hétfőn egyértelművé tette, hogy szerdán a Világgazdasági Fórumon szeretne beszélni Trumppal. Úgy néz ki, hogy erre az egyeztetésre végül nem kerül sor.

Nem marad azonban tárgyalópartner nélkül az amerikai elnök, ugyanis Donald Trump meghívására Orbán Viktor Davosba utazik.

Dánia érdektelen, Franciaország pedig romokban van – Donald Trump embere durván kiosztotta Európát Davosban

Az Egyesült Államok pénzügyminisztere, Scott Bessent arról számolt be Davosban, hogy Washington arra kéri szövetségeseit, értsék meg, hogy „Grönlandnak az Egyesült Államok részének kell lennie”. Hozzátette, hogy az USA nem először vásárolna meg Dániától területeket: az első világháborúban például megvették a Virgin-szigeteket Dániától.

Korábban a Világgazdaság is megírta: egy nagy dán nyugdíjalap bejelentette, hogy kivonul az amerikai államkötvényekből. A döntés nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenet is Washington felé, amely azon dolgozik, hogy elcsatolja Grönlandot a skandináv országtól. Erre reagálva Scott Bessent úgy fogalmazott, hogy Dánia amerikai államkötvényekbe történő befektetéseinek mértéke, akárcsak maga Dánia esetében, irreleváns.

„Kevesebb mint százmillió dollárról van szó. Évek óta adják el az állampapírokat. Egyáltalán nem aggódom” – jelentette ki a pénzügyminiszter. 

