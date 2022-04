Együttműködés a SPAR-ral A Returpack automatái nemcsak az újrahasznosítást teszik elérhetővé, hanem minden doboz után visszatérítést is adnak. A cégnél abban bíznak, hogy az eddiginél szélesebb fogyasztói réteget szólíthat meg a Minden doboz visszajár program, ha a visszavitt dobozok után járó kifizetésnek az adományozást is az alternatívájává teszik. Ebből a célból működik együtt a Returpack, a SPAR és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A kezdeményezés szervezői arra kérik a lakosságot, hogy a háztartásban összegyűlt alumíniumdobozokat a kijelölt üzleteknél megtalálható automatákban váltsák vissza, majd válasszák az adakozásra lehetőséget kínáló gombot. Így az aludobozok értéke jótékonysági célokat szolgál, most például fogyatékossággal élő és rászoruló gyermekek nyári táborozását.