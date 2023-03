Újabb népszerű termék árát lökte mélybe a Lidl – megérkezett a Tesco válasza is A kiskereskedelmi láncok továbbra is mindent megtesznek azért, hogy a vásárlók visszatérjenek az üzletekbe: a sajt, a vaj és a tészta után most a virsli van porondon, de a következő hetekben várhatóan további kedvezményeket ígérnek majd a nagy boltok, például a Lidl, a Tesco, a SPAR, a CBA vagy az Auchan.