Szerdától változnak az üzemanyagárak – írta meg a Hotankoljak hétfőn délelőtt. Az üzemanyagár-figyelő szakmai blog szerint november 1-jétől a benzin és a dízel esetében is új árazással lehet majd találkozni a benzinkutakon.

Szerdától változnak az üzemanyagárak Magyarországon: a benzin drágul, a dízel olcsóbb lesz. Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

Mindez a nagykereskedelmi árakra vonatkozik. A benzin bruttó 2 forinttal drágul literenként, a gázolajnál ellentétes folyamat látszik: a literenkénti árazás itt bruttó 8 forinttal csökken, vagyis ennyivel kevesebbért juthatnak hozzá a töltőállomások. A nagykereskedelmi árak változása a tapasztalat szerint a kiskereskedelembe is továbbgyűrűzik, éppen ezért várhatóan a kutak áraiban is megjelenik az ármozgás.

Ez a következő átlagárakat eredményezi november 1. szerdától:

95-ös benzin – 610 forint/liter,

gázolaj – 639 forint/liter.

Immáron a második egymást követő alkalommal figyelhető meg, hogy miközben a benzin drágul, a dízel ára csökken. Legutóbb múlt szerdán, október 25-én jelentettek be új árazást a kutakon, akkor a benzin literenkénti ára bruttó 5 forinttal emelkedett, a dízelé viszont 3 forinttal esett. Ez a vegyes kép tart ki tehát erre a hétre is. Az üzemanyagárak alakulásáról rendszerint szerdán érkezne újabb információ (az a péntektől alkalmazandó árakra vonatkozik), ez azonban nagy valószínűséggel a november 1-jei ünnepnap miatt kimarad. Vagyis arra kell számítani, hogy a most kihirdetett árazás jövő hét szerdáig biztosan érvényben lesz.

Hogy mi magyarázza a benzin drágulását és a dízel árának mérséklődését, az soktényezős folyamat. Nagy súllyal esnek latba a nemzetközi piac fejleményei, kiemelten az olaj jegyzése és a finomított termékeknek az árai. Ugyancsak jelentős tétel a hazai szereplők által meghatározott nagy- és kiskereskedelmi árrés mértéke. Könnyen lehet, az ebben bekövetkezett változás magyarázza, hogy a magyar és a régiós üzemanyagárak alakulása az elmúlt hetekben szétvált egymástól. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk.