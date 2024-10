Ahogy az várható volt, tovább emelkedik Magyarországon az üzemanyag ára – jelentette hétfőn a Holtankoljak.

Üzemanyag: ez most mindenkinek fájni fog – keddtől drágul a benzin és a dízel is / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis keddtől újra drágul a hazai üzemanyag. Ráadásul ez most általános áremelés lesz:

a benzin nagykereskedelmi ára 3 forinttal, a gázolajé 6 forinttal lesz drágább.

Legutóbb szombaton lépett életbe 4, illetve 5 forintos nagykereskedelmi emelés. Jelenleg a következő átlagárakkal kalkulálhatnak a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 587 Ft/liter,

gázolaj – 595 Ft/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző ár néhány forinttal eltérhet a benzinkutakon. De ha a kutasok a most bejelentett üzemanyag-drágulást teljes egészében átvezetik a totemoszlopokra, akkor a benzin átlagára újra 590, a gázolajé pedig ismét 600 forint fölött alakulhat holnaptól.

Üzemanyag: ez most mindenkinek fáj, de talán nem sokáig tart

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, múlt héten kedd este Irán ballisztikus rakéták százait zúdította Izraelre, válaszul a zsidó állam libanoni katonai akcióira. Ezzel párhuzamosan a Brent olaj jegyzése kilőtt: nagyon rövid időn belül a 70 dolláros szintről 75 dollár fölé ugrott, és most már 80 dollár környékén tart. Ez pedig nyilvánvalóan lecsapódik az üzemanyagárakban is. A trendet a dollár-forint árfolyam is rontja: a két héttel korábbi vasárnapi 355-ös szintről mostanra a 367-es szinten is túljutott. Vagyis a magyar benzinkutak árazása nem sok jóval kecsegtet az autósoknak a következő napokban.

Akárhogy is, összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten) a literenkénti benzinár 33, a dízelár pedig 18 forinttal nőtt. Igaz, 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 8 forinttal mérséklődött, a dízelnél viszont 23 forintos mínusz figyelhető meg.

A 20-30 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás ezer-kétezer forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben. Vagyis nem sok hiányzik ahhoz, hogy az idei üzemanyagár visszatérjen a tavalyi zárószintre. Igaz, a közel-keleti helyzet alakulása nem segíti ezt a folyamatot.