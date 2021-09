A brit külügyminiszter szerint:

az Egyesült Államokkal és Ausztráliával létrehozott új háromoldalú védelmi és biztonsági partnerség célja a kivívott szabadságjogok védelme és e jogok globális érvényesülésének előmozdítása.

Liz Truss a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapban megjelent írásában leszögezte: Nagy-Britannia elszántan küzd a szabadság, a szabad vállalkozás, a demokrácia, a jogegyenlőség érvényesüléséért, a női jogok erősítéséért, az LMBTQ-közösség jogainak előmozdításáért.

A szabadságjogokat azonban meg is kell védeni.

London ezért épít ki erőteljes biztonsági kapcsolatrendszert világszerte,

és ez volt az indoka annak, hogy a napokban Boris Johnson brit és Scott Morrison ausztrál miniszterelnök, valamint Joe Biden amerikai elnök bejelentette a három ország AUKUS néven létrehozott új biztonsági partnerségi kezdeményezését – írta a brit külügyminiszter.

Fotó: AFP

A világszerte komoly feltűnést keltő háromoldalú megállapodás elsődleges gyakorlati céljai közé tartozik az ausztrál haditengerészet felszerelése nukleáris meghajtású, de hagyományos fegyverzettel ellátott tengeralattjárókkal, a kezdeményezést bejelentő közös közlemény megfogalmazása szerint az indiai- és a csendes-óceáni térség stabilitásának fenntartása végett.

A közlemény nem említette név szerint Kínát, de egybehangzó szakértői értékelések szerint az AUKUS-kezdeményezés egyértelmű kifejeződése annak az aggodalomnak, amellyel az amerikai, a brit és az ausztrál kormány az indiai- és a csendes-óceáni térségben zajló kínai katonai tevékenységet figyeli.

A kezdeményezés nyomán ugyanakkor Ausztrália felmondta a hagyományos meghajtású tengeralattjárók szállításáról Franciaországgal 2016-ban kötött, 37 milliárd dollár értékű szerződését.

Párizs rendkívüli indulattal reagált a fejleményre.

A francia kormány konzultációra hazarendelte nagyköveteit az Egyesült Államokból és Ausztráliából, és Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter a brit sajtó idézete szerint a hétvégén úgy nyilatkozott, hogy súlyos válságba került Franciaország viszonya a három szövetséges országgal.

A londoni francia nagykövetet nem hívták vissza, de a francia külügyminiszter Londonban idézett nyilatkozata szerint ennek csak az volt az oka, hogy Párizs számára nem meglepetés Nagy-Britannia „folyamatos haszonleső” magatartása.

Jean-Yves Le Drian hozzátette: Londonra egyébként is „csak a szekér ötödik kerekének szerepe” jut az AUKUS-partnerségben.

Liz Truss brit külügyminiszter ugyanakkor a The Sunday Telegraphnak írt cikkében leszögezte:

a három ország célja a szorosabb együttműködés az élenjáró technológiák használatában a nukleáris meghajtású tengeralattjáróktól kezdve a mesterséges intelligencián át a kvantumszámítógépekig.

A megállapodás emellett jelzi az indiai- és a csendes-óceáni térség biztonsága melletti elkötelezettséget is – áll Liz Truss vasárnapi cikkében.

A brit külügyminiszter hozzátette: az új biztonsági megállapodás több száz új, magas szakképzettséget igénylő munkahelyet is teremthet Nagy-Britanniában.

Erre az AUKUS-partnerségről szóló brit kormányközlemény is egyenes utalást tett, leszögezve: Nagy-Britannia több mint 60 éve gyárt és üzemeltet nukleáris tengeralattjárókat, így rendkívül kiterjedt szaktudással és tapasztalatokkal tud hozzájárulni az AUKUS-kezdeményezéshez olyan brit óriásvállalatok bevonásával, mint a Rolls-Royce és a BAE Systems.