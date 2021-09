A dél-kelet ázsiai országok fokozatosan nyitják meg határaikat a külföldi turisták előtt. A térségben 2020-ban mindvégig alacsony maradt a Covid-fertőzöttek száma, a delta variáns megjelenése azonban ledöntötte a lábáról a régiót, és a népszerű üdülőhelyek, többek közt Phuket és Bali újranyitását is elhalasztották, egészen mostanáig — írja a CNBC.

Fotó: Dene CHEN / AFP

Thaiföld

A legtöbb délkelet-ázsiai ország óvatosan nyit a turisták felé, Thaiföld azonban tárt karokkal várja az utazókat. A negatív Covid-teszteredménnyel rendelkező oltottak karanténkötelezettség nélkül utazhatnak például Phuket szigetére. A thaiföldi turisztikai szövetség adatai szerint

a sziget júliusban és augusztusban már 26 400 beoltott turistát fogadott, mely 48,5 millió dollár bevételt jelentett az országnak.

A Next Vacay utazási cég adatai szerint Thaiföld könyvelhette el a legnagyobb bevételkiesést a dél-kelet ázsiai országok közül, ahol a bruttó hazai termék (GDP) 18 százalékát teszi ki a turizmus:

az országban 83 százalékkal esett vissza az idegenforgalom 2020-ban a 2019-es adatokhoz képest, mely körülbelül 13,54 milliárd dollár bevételkiesést jelentett.

Szingapúr

Szingapúr másfél év után először, szeptembertől ismét fogad turistákat. A Németországból és Bruneiból érkezők karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Szingapúrba, amennyiben negatív Covid-teszttel rendelkeznek. Ha a program sikeresnek bizonyul, Szingapúr más országok számára is megnyitja a határait. Ázsia bizonyos részeiből érkezők oltottsági státusztuktól függetlenül beutazhatnak Air Travel Pass birtokában.

Indonézia

Délkelet-Ázsia legnagyobb és legnépesebb országa hamarosan ismét nyitva áll a turisták előtt. A magas átoltottsági aránynak köszönhetően hamarosan Bali is újranyithat, a nyitás időpontját azonban még nem jelentették be. A beutazásra vonatkozó korlátozások feloldását már többször elhalasztották, miután a szigeten újabb gócpontok alakultak ki. A szeptember 17-i álláspont szerint októbertől fogad ismét külföldieket a sziget. Egyelőre a regionális országokból érkezőket fogadják, ahol a járványt is sikeresen megfékezték (Dél-Korea, Japán, Szingapúr, Új-Zéland).

Malajzia

Langkawi — a Malajzia északnyugati partjától 30 km-re található szigetcsoport — ebben a hónapban nyitott ki újra, egyelőre azonban csak a belföldi oltottak számára. A malajzia turisztikai hatóság elmondta, hogy a külföldiek beengedése még várat magára, melyre a helyreállítási terv 4. szakaszában lehet számítani.