Annyira jól működnek a jelenleg rendelkezésre álló Covid-19 elleni védőoltások, hogy a legtöbb embernek nincs szüksége egy harmadik, emlékeztető oltásra – áll a többi között a Bloomberg által is szemlézett jelentésben, amit neves tudósok jegyeznek a világ minden tájáról. A kijelentés valószínűleg újabb vitaalapot szolgáltat a harmadik oltás szükségességével kapcsolatban.

A kormányoknak inkább az oltatlanok mozgósítására kellene fordítaniuk erőforrásaikat, és további adatokat begyűjteniük, hogy mely vakcinák a leghatásosabbak harmadik adagként, mielőtt beadnák azokat

– mondta az amerikai Élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) két szakértője a The Lancet című orvosi folyóiratban megjelent tanulmányban. Megállapításukat megfigyelésre, és a klinikai vizsgálatok adataira alapozzák.

Egyik tanulmány sem szolgáltatott olyan hiteles bizonyítékot, ami azt mutatja, hogy az alapból beadandó két oltás (Janssen esetén egy adat – a szerk.) után csökkent volna a betegség elleni védelem

– írják a szerzők. Hozzáteszik, hogy a harmadik adag túl korai és túl széles körben való alkalmazása kockázatokat vonhat maga után.

Fotó: FADEL SENNA / AFP

A legtöbb, elengedő oltóanyaggal rendelkező országban jelenleg vita folyik arról, hogy kell-e a harmadik dózis a fokozottan fertőzőképes delta variáns elleni védelem jegyében. Az Egyesült Államok szeptember 20-tól tervezi az emléketető oltások beadásának megkezdését, ehhez azonban az FDA és az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szignójára is szükség van.

Folyik a vita, esnek a részvények

Azonban az egészségügyi szakemberek körében is vita folyik a harmadik adag szükségességéről.

A Covid terjedése elleni küzdelem hatékonyságának csekély csökkenése is megterhelné az egészségügyet, ezért jelenleg nincs egységes álláspont a harmadik oltás szükségességéről

– mondta Azra Ghani, a Imperial College London tudományegyetem fertőző betegségek osztályának elnöke.

A tanulmány nyilvánosságra hozatala lehúzta a vakcingyártók részvényeit. A BioNTech amerikai kitettségei 7,7 százalékot veszítettek értékükből, a Pfizer részvényeinek értéke 2,5 százalékot, a Modernáé pedig szintén 7,7 százalékot esett a New York-i tőzsdén, míg az AstraZeneca 1,2 százalékos mínusznál járt kedd délután a londoni börzén.

A negatív spirálban nagy szerepe van Joe Biden amerikai elnöknek is, aki augusztusban jelentette be a harmadik oltásról szóló kampányt egészségügyi tanácsadói – köztük Rochelle Walensky, CDC-igazgató, Anthony Fauci virológus, az amerikai Allergia és Fertőző Betegségek Nemzeti Intézetének vezetője, valamint Janet Woodcock, az FDA megbízott vezetője – javaslatára.

A szakemberek korábban azt mondták, hogy a rendelkezésükre álló adatok alátámasztják az emlékeztető oltás szükségességét.

Más szakértők ezt megkérdőjelezik, míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) moratóriumot hirdetett a vakcinákra, amíg azokból a szegényebb országokba is megfelelő mennyiség jut.

Még ha meg is állapították, hogy a harmadik adag csökkenti a megbetegedés középtávú kockázatát, a jelenleg rendelkezésre álló oltóanyagmennyiség akkor ment meg több életet, ha az oltatlan embereknél használják fel

– írták a WHO szakértői.

Nemcsak az USA-ban, hanem Nagy-Britanniában is már a harmadik dózisban gondolkodnak. Az Egyesült Királyság kormányának tanácsadó testülete meg is tette erre irányuló javaslatát és már a jövőhéten kezdetét veheti az oltási kampány. Hasonlóan gondolkodnak több európai uniós országban is. Magyarországon már elérhető a harmadik oltás, míg Izraelben már a negyedik körre készülnek.

Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a rendelkezésre álló oltások 95 százalékos hatékonyságúak a SARS-CoV-2 ellen – beleértve annak fertőzőképesebb változatait is, mint például a delta – és 80 százalékkal hatékonyabban előzte meg a fertőzést. Azokban az országokban, ahol magas az átoltottság, a vakcinázatlan személyek között terjed leginkább a vírus, és ők vannak a legnagyobb mértékben kitéve a betegségnek.