Vádat emelt az Egyesült Államok a 2020-as elnökválasztás befolyásolásának kísérletéért két iráni ellen csütörtökön továbbá hat iráni tisztviselő ellen szankciókat vezetett be – írja a Reuters.

Szejjed Mohammed Husszein Musza Kazemi és Szajjad Kashian bizalmas információkat szerzett be legalább egy tagállam választási oldalán keresztül a vádak szerint. Emellett a választókat fenyegető e-maileket küldtek és téves információkat tartalmazó videókat terjesztettek a választási infrastruktúra sérülékenységeiről.

Fotó: Shutterstock

A vádirat szerint az irániak egy amerikai vállalat számítógépes hálózatára is betörtek, hogy ezzel segítsék az álhírek terjesztését, ám ezt a tervet az FBI megakadályozta. Az amerikaiak gyanúja az iráni kísérlet kapcsán tavaly októberben merültek fel először és az akkori elnök, Donald Trump több magasrangú hírszerzési vezetője is két héttel a választás előtt arról beszélt, hogy mind az oroszok, mind az irániak igyekeznek a választást eltéríteni és a választói regisztrációkkal kapcsolatos adatokhoz is hozzáfértek.