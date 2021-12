Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ellen korrupció miatt emeltek vádat Horvátországban, amiért végül két év börtönbüntetésre ítélték, mely október végén vált jogerőssé. Az üzletember kiadatását a horvátok már az eljárás korábbi szakaszában is kérték, ám ezt Magyarország a Fővárosi Törvényszék döntése értelmében nem tette meg, mondván a horvátok nem folytatnának le tisztességes eljárást az ügyben.

Márki-Zay Péter, ellenzéki miniszterelnök-jelölt ugyanakkor támogatná Hernádi kiadatását – derül ki a politikus által az angol nyelvű BalkanInsightnak adott interjújából az Index szerint, mondván a nemzetközi körözés olyan, amit illik minden egyes kormánynak tiszteletben tartani.

Minden esetben együtt fogunk működni a horvát hatóságokkal a bűncselekmények kivizsgálásában

– tette hozzá Márki-Zay Péter.

Fotó: Kallus György / VG

Hernádi hétfő esti nyilatkozatában arról beszélt, hogy Ivo Sanader egykori horvát miniszterelnök reaktiválása miatt került a hatóságok kereszttüzébe. Szerinte a horvát szolgálatok egy ügy kreálásával akadályozták meg Sanader visszatérését. Ennek alapja az volt, hogy a Mol a 2000-es években több körben megvásárolta a horvát nemzeti olajtársaság, az INA közel 50 százalékát, és Ivo Sanader miniszterelnöksége idején egyben irányítást is szerzett a cég vezetésében.

Fotó: Keller Mátyás / KM

Márki-Zay a Fudan Egyetem kapcsán is megszólalt és elmondta, hogy tőle megépülhet a kínai intézmény budapesti campusa, ám szerinte ezt nem a magyar adófizetőknek kellene finanszíroznia. Hasonló az álláspontja a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban is, továbbá paksi atomerő bővítését is újratárgyalná, miután belátást nyer az orosz féllel kötött szerződésekbe.