Leszoktak a repülésről a németek: még mindig csak álom a pandémia előtti forgalom

Bár tovább nőtt az első félévben, a 2019-es koronavírus-járvány előtti szintet még mindig nem érte el a légiutas-forgalom Németországban az ágazat szakmai képviseleti szervezete, a BDL (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft) hétfői jelentése szerint.
Az utasforgalom ugyanis a BDL kimutatása szerint az első fél évben 2,8 százalékkal 99,4 millióra emelkedett, ez azonban még 15,8 százalékos elmaradást jelent a 2019-es bázishoz képest.
Jens Bischof a BDL elnöke és az Eurowings vezérigazgatója szerint európai összehasonlításban is lemaradásban van a németországi légiutas-forgalom, aminek okát a magas állami adókban és díjakban látja. Elmondása szerint ennek eredményeként szinte minden német repülőtéren látni, hogy
a légitársaságok kivonják repülőgépeiket, és azokat más európai országokban, versenyképesebb költségekkel üzemeltetik.
Az iparági vezető szerint a kisebb kínálatot az utasoknak kell megfizetniük magasabb jegyárak formájában, ugyanakkor elmondta azt is, hogy a a légitársaságok csak részben tudják áthárítani ügyfeleikre a drasztikusan emelt díjakat és adókat, mert a fizetési hajlandóság nem végtelen.
A lobbiszervezet számításai szerint a Németországból közvetlen járatokat üzemeltető légitársaságok, mint a Ryanair vagy az Easyjet, 2019 óta szinte minden harmadik, korábban Németországban állomásozó repülőgépet külföldre költöztettek, ugyanis a 190 repülőgépből 130 maradt. Ennek eredményeként nemcsak a nemzetközi összeköttetés veszik el, hanem több milliárd eurós hiány is keletkezik a gazdaságban. Ugyanis minden középtávú repülőgép körülbelül 170 munkahelyet biztosít és körülbelül 70 millió euróval járul hozzá a bruttó hazai termékhez.
Bischof szerint az tipikus európai járatot jellemző, utasonként 35 eurós állami terheket a felére kellene csökkenteni, hozzátéve, hogy a szövetségi kormány által elutasított, 2026-ra tervezett légi közlekedési adócsökkentés egy első megnyugtató jelzés lehetett volna a légitársaságok számára.
A BDL arra számít, hogy a német légi közlekedés a következő hónapokban sem fog tudni felzárkózni.
A lemaradás különösen nagy a belföldi forgalom esetében, mely még a koronavírus-járvány előtti szint felét sem érte el, annak mindössze a 49 százalékánál tart.
A német repülőterek teljes kínálata az október végétől érvényes téli menetrend szerint ugyan 8 százalékponttal emelkedik, de míg így is csak a pandémia előtti szint 90 százalékát éri csak el. A többi európai országban a kínálat 7 százalékpontos növekedéssel a válság előtti szint 116 százaléka lesz már.
