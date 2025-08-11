Nincs jogvita, ha van közokirat – így lehet megelőzni a hosszas pereskedést lakáskiadásnál

Az új tanév közeledtével ismét megindult a lakáskeresési roham az egyetemi városokban, miközben az albérleti díjak tovább növekednek. A bérbeadók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a bérleti jogviszony garanciáira, ezért gyakran kérnek biztosítékként közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást a bérlőtől.

Hosszú jogvitát lehet megelőzni egy közokirattal / Fotó: Shutterstock

Ez a megoldás nem csupán a kiköltözésnél jöhet jól, hanem az elmaradt bérleti díjak és rezsiköltségek gyors és jogszerű érvényesítését is lehetővé teszi, így jelentősen csökkentve a későbbi jogviták és hosszadalmas pereskedések kockázatát.

Ugyan a gyors döntés valóban csábító, de a szerződéskötést nem érdemes elkapkodni, mert az későbbi jogvitákhoz vezethet – áll a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleményében.

Változatlan gyakorlat

A bérbeadók továbbra is általában két- vagy háromhavi kauciót kérnek biztosítékként arra az esetre, ha a bérlőnek tartozása keletkezne vagy kárt okozna az ingatlanban. Ugyanakkor a legnagyobb biztonságot a közokirat jelenti.

Hiába a jelentős összegű kaució, probléma esetén enélkül csak hosszadalmas és költséges pereskedéssel lehet rendezni a vitás helyzeteket.

Fontos tudni, hogy a szóban kötött bérleti szerződés érvénytelen, így mindenképp írásban kell megállapodni.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy egy internetről letöltött szerződésminta, esetleg két tanú aláírása már megfelelő biztonságot ad. Bár közjegyző vagy ügyvéd közreműködése nélkül is készíthető érvényes bérleti szerződés, az ilyen házilag szerkesztett dokumentumok gyakran nem rögzítik maradéktalanul a felek jogait és kötelezettségeit, ami később, egy vitás helyzetben komoly problémákat okozhat.

Érdemes nyilatkoztatni

Az elmúlt években elterjedt gyakorlattá vált, hogy a bérbeadók birtokba adás feltételéül szabják azt is, hogy

a bérlő közjegyző előtt tegyen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Ebben vállalhatja a bérleti szerződésben foglaltak teljesítését, így a bérleti díj, a rezsi és a közüzemi költségek megfizetését, valamint a bérleti jogviszony megszűnése után a bérleményből való kiköltözést határidőre.

Ez a közokirat peres eljárás nélkül, azonnal bírósági úton végrehajtható, így a bérbeadó gyorsabb és költséghatékonyabb védelmet kap.

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot bármely közjegyzőnél lehet tenni, és elegendő, amennyiben csak a bérlő jelenik meg a közjegyző előtt.