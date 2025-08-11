Donald Trump teljesíthetetlen vállalást vár Kínától, de már ettől ugrik a szójabab ára

A chicagói árutőzsdén 2,6 százalékkal megugrott hétfőn a szójabab ára, miután Donald Trump elnök a hét végén reményét fejezte ki, hogy Kína megnégyszerezi az importját az Egyesült Államokból. Kína a világ legnagyobb szójafogyasztója, és a behozatal rekordot döntött júliusban – igaz, nem az amerikai, hanem a brazil szállításoknak köszönhetően.
Trump szerint a kínai megrendelések négyszeresére növelése jócskán csökkentené a kétoldalú kereskedelmi forgalomban meglévő pekingi többletet.
„Kína aggódik a szójababhiány miatt. Nagyszerű gazdáink termesztik a legerőteljesebb szójababot… Gyors szolgáltatást biztosítunk. Köszönöm, Hszi elnök úr” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon.
Kína vásárolja fel a világon exportált szójabab több mint hatvan százalékát,
elsősorban Brazíliából és az Egyesült Államokból, amerikai behozatala azonban visszaesett az elmúlt évek kereskedelmi és politikai feszültségei miatt. A vámháborúban kötött kétoldalú „tűzszünet” augusztus 12-én jár le, de a washingtoni kormányzat már utalt rá, hogy újra kitolják a határidőt, amikor életbe lépnének a 145 százalékos vámok a kínai árucikkekre.
A szójabab ára Trump bejegyzése előtt keveset változott, hétfő reggel azonban megugrott a chicagói árutőzsdén, a 2,6 százalékos növekedés a legnagyobb az elmúlt két hónapban, és azt jelenti, hogy 10,14 dollárba kerül egy negyed véka. (Egy amerikai véka 35,2 liter.)
Az amerikai gazdáknak nagy szükségük lenne a kínai megrendelések növelésére, mert közeledik a betakarítás, és kétségesek az exportlehetőségeik.
„Aggódik a piac amiatt, hogy hová fogja eladni az Egyesült Államok a szójababot. Hová exportálhatná, ha nem Kínába?” – emlékeztetett Tobin Corey, a Cornucopia agrártanácsadó cég alapítója.
Az aggodalmak jogosak: Kína a vámhivatal adatai szerint júliusban rekordot jelentő, 11,67 millió tonna szójababot importált, 18,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban; ez messze meghaladta a 10,48 millió tonnás elemzői várakozásokat.
Szakértők szerint az importált mennyiség augusztusban is meghaladja majd a tízmillió tonnát.
A legtöbb a világ legnagyobb szójatermesztőjétől, Brazíliából származott, amely folyamatosan átvette az Egyesült Államok helyét ezen a téren Trump első elnöksége és vámháborúja óta. Ráadásul mindkét ország a BRICS-csoport tagja, amely közösen készül fellépni az amerikai tarifákkal szemben.
„Brazília bőséges szójababtermelése erős ellátási alapot biztosít. A rekordtermésnek köszönhetően a brazil szójabab ellátásának csúcsszezonja várhatóan hosszabb lesz, mint az előző években, és a negyedik negyedévig magas szinten marad” – nyilatkozta a Reutersnek Van Cseng-csi, a Capital Jingdu Futures elemzője.
Ezzel szemben Kína a 4. negyedévre még egyetlen amerikai szójaszállítmányt sem foglalt le, mert a piaci szereplők várják a kétoldalú kereskedelmi tárgyalások eredményét. Márciusban pedig egészségügyi okokra hivatkozva kitiltotta az amerikai szóját és faárut.
Ráadásul Kína szójaliszt-túlkínálattal küzd, mivel a 2025-ös év elején a rekordszintű import és az állati takarmánygyártók gyenge kereslete együttesen növelte a hazai készleteket. Az ország tavaly 105 millió tonna szójababot importált – ennek nem egészen a negyede származott az Egyesült Államokból, a többi nagyrészt Brazíliából. Az év első hét hónapjában 61 millió tonna volt a teljes behozatal.
Ha Kína valóban a négyszeresére növelné az amerikai szójabab importját, az azt jelentené, hogy szinte az egész szükségletét onnan szerzi be, ami ugyanolyan abszurd és irreális ígéret lenne Peking részéről, mint az Európai Unió vállalása, hogy a következő három évben 750 milliárd értékben vásárol amerikai energetikai termékeket.
Erősen kétséges, hogy Kína fog-e valaha a szokásosnál négyszer nagyobb mennyiségben szójababot vásárolni az Egyesült Államoktól
– erősítette meg Johnny Hsiang, a pekingi székhelyű AgRadar Consulting alapítója is. Igaz, az egyelőre nem világos, hogy az import növelésére tett kínai ígéret a feltétele-e a vámtűzszünet folytatásának.
