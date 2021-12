Továbbra is magas az igény Covid-tesztekre a magánklinikákon, van olyan szolgáltató, ahol szeptember óta háromszorosára nőtt a tesztet igénylők száma. A szűrővizsgálatok mellett a magánegészségügy fontos szerepet játszik a poszt-Covid betegségekben szenvedők vizsgálatában és ellátásában is – derül ki a Dokio és partnerei adataiból.

A járvány negyedik hullámában a magánegészségügyi szolgáltatók is átálltak egyfajta veszélyhelyzeti üzemmódra.

Ez elsősorban a szigorúbb fertőzésvédelmi protokollok bevezetését jelenti, részben pedig a Covid-19-specifikus kapacitások növelését.

Fotó: Shutterstock

„A járvány elleni küzdelemből a magánegészségügy elsősorban a tesztelésekkel veszi ki a részét” – mondta Radnóczi Gergely, a Dokio társalapítója. Hozzátette: egyik partnerünk, a Tesztállomás arról számolt be, hogy minden elérhető Covid-teszt (PCR, antigén, ellenanyag) iránt növekedett az érdeklődés. A szeptember heti átlaghoz képest a PCR tesztet kérők száma megtriplázódott, az antigén és ellenanyagtesztet igénylők száma pedig másfélszeresre nőtt.

Ezt a növekvő igényt a Dokio is tapasztalta

az utóbbi időben, PCR-tesztet továbbra is elsősorban hivatalos dokumentum kiállításához kérnek, például utazás miatt. Antigéntesztre főleg olyanok jelentkeznek, akik attól tartanak, hogy megfertőződhettek, és ezt szeretnék mielőbb ellenőrizni. Az ellenanyag vizsgálatot pedig sok esetben oltottak kérik azért, hogy ellenőrizzék a vírus elleni védettségi szintjüket.

„Ha valaki arról szeretne megbizonyosodni, hogy a beadott oltás után rendelkezik-e megfelelő számú antitesttel, akkor az oltási időpont után két héttel érdemes ellenanyag vizsgálatot végeztetni” – tette hozzá Németh Emese, a Tesztállomás marketing munkatársa. A Covid-tesztek eredményét manapság már rövid időn belül készhez kapják a páciensek: PCR-tesztek esetén 24 órán belül, de sok esetben már aznap megvan az eredmény, az antigéntesztekét pedig akár negyedórán belül megtudhatják az igénylők. Az ellenanyagteszt vérvételt és laborvizsgálatot foglal magában, ennek az eredményére 1-2 napot kell várni.

A Dokio több magánegészségügyi partnere a tesztelésen túl a koronavírus utóhatásaitól szenvedő betegek ellátásában is részt vesz. „Nagyon sokan jönnek el Covid-centrumunkba, ahol a különböző tesztek és gyorstesztek mellett a fertőzésen átesettek részletes kivizsgálására is lehetőséget biztosítunk” – mondta Kiss András, a Budai Egészségközpont marketing és értékesítési igazgatója. „Érezhetően megnőtt a forgalom Coviddal kapcsolatos panaszok és tünetek miatt a radiológiai osztályunkon is, a szakorvosi vizsgálatok közül pedig a belgyógyászat, a pulmonológia, a kardiológia, a fül-orr-gégészet, a neurológia és a pszichológia iránt nőtt az érdeklődés” – tette hozzá, rámutatva, hogy a fertőzésen átesetteknél kialakulhatnak az úgynevezett poszt-Covid betegségek, azaz olyan a vírus által okozott elváltozások, amelyek számos szervet érinthetnek.

A Dokio magánegészségügyi partnereinél egyelőre a járvány miatt nem szünetelnek a korábbi szolgáltatások. A Budai Egészségközpont visszajelzése alapján egyedül a tüdőfunkció-vizsgálatot és terheléses EKG-vizsgálatot kellett leállítani központi állásfoglalás alapján. Minden más vizsgálatra azonban a megfelelő védelmi intézkedések mellett továbbra is érkezhetnek azok a páciensek, akiknél nem merül fel az aktív Covid-fertőzés gyanúja.

A járvány idei őszi hulláma óta a Budai Egészségközpont többi osztályán is szigorúbb beléptetési protokollt vezettek be, mind a munkavállalókra, mind a páciensekre vonatkozóan. Az aktív Covidra jellemző panaszokkal érkező betegeket a központi eljárásrend szerint a háziorvoshoz kell küldeni, ezért a magánklinikán a betegfelvétel most mindig a diszpécser-szolgálat bevonásával együtt történik: minden esetben kikérdezik a pácienseket a tüneteikről. Ezután a klinikára hőkamerás kapun keresztül léphetnek be, a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők pedig egy biztonsági kérdőívet töltenek ki.