Az elmúlt napokban azonban az omikron vírusmutáns egy közeli rokona okozott ijedelmeket, amelyet egyre gyakrabban azonosítanak az új fertőzötteknél Európa és Ázsia több részén is – számolt be róla a Reuters.

Egyre több alvariánsa van az omikronnak

Az omikron variánst BA.1 vírusmegjelöléssel jelölik, és a GISAID nyilvános víruskövető adatbázis január 25-én publikált adatai szerint az esetek 98,8 százalékáért felelős. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyanakkor több országban is a BA.2 alváltozat növekedéséről számolt be.

A BA.1 és BA.2 mellett a WHO két másik alváltozatot is felsorol az omikron-család tagjaként, a BA.1.1.529 és BA.3 változatokat. Ugyan genetikailag ezek szoros rokonságban áll egymással, de mindegyik olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek megváltoztathatják a vírus viselkedését.

Fotó: Shutterstock

Trevor Bedford, a Fred Hutchinson Rákközpont virológusa, aki a SARS-CoV-2 evolúcióját követi nyomon, a Twitteren publikálta azokat az adatokat, mely szerint Dániában az esetek mintegy 82 százalékát, az Egyesült Királyságban 9 százalékát és az Egyesült Államokban pedig 8 százalékát már a BA.2 teszi ki.

Ezt a variánst „lopakodó alváltozatnak” is nevezik, mivel nehezebb nyomon követni, mint az eredeti variánst, és kimutatni is nehezebb. Bár a házilag is elvégezhető tesztek kimutatják az alváltozatot, azt nem lehet megállapítani velük, hogy ez fertőzte e meg az embert, vagy egy korábbi mutáció.

Fertőzőképesebb változattal van dolgunk

Bár az első feltételezések alapján a BA.2 még fertőzőbb lehet, mint az eredeti, BA.1-es omikron, egyelőre nincs tudományos bizonyíték arra, hogy nagyobb valószínűséggel kaphatjuk el.

Dán egészségügyi adatok becslése szerint a BA.2 másfélszer fertőzőképesebb lehet, mint elődje, ugyanakkor valószínűleg kevésbé súlyos megbetegedést okot.

A Brit Egészségbiztonsági Ügynökség (HSA) által elvégzett kontaktkövetés eredményeiből arra lehet következtetni, hogy BA.2-vel azonosított fertőzöttek kontaktjai között a háztartásokon belüli átfertőződés magasabb (13,4 százalék), mint a többi omikron-variáns esetében (10,3 százalék). A HSA a január 28-i jelentése nem talált bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a vakcinák között eltérés lenne az új omikron alváltozat elleni védelem tekintetében.

Dupla hullám érkezhet

A dániai adatok alapján még az sem biztos, hogy aki a megfertőződött a BA.1 változattal, védettebb lesz a BA.2-vel szemben.

Amennyiben a korábbi BA.1 miatti betegség nem véd meg a BA.2-vel szemben, akkor egy úgynevezett kétpúpú teve hullámra kell felkészülnünk

– ismertette Egon Ozer Egon, a chicagói Northwestern University Feinberg School of Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője.

A szakember azzal zárta gondolatait, hogy a védőoltások még mindig távol tartják az embereket a kórháztól és minimálisra csökkentik az elhalálozás kockázatát, függetlenül attól, hogy melyik vírusmutációról van szó.