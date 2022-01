Romániában a koronavírus-járvány felívelő ötödik hullámában meghatározóvá vált omikron vírusvariánshoz igazították a karanténszabályozást. A korábbi mutációknál ragályosabb omikron esetében a beoltottakat sem tekintik teljesen védetteknek, így

az igazoltan fertőzött személyhez legalább 15 percig orvosi maszk nélkül két méternél közelebb került beoltottaknak is karanténba kell vonulniuk.

Annak ellenére, hogy az omikron statisztikailag enyhébb megbetegedést okoz az előző változatoknál, különösen a beoltottak körében veszélyes. Az omikron leteperi az egészségügyi rendszereket – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.

A rövidebb lappangási idő miatt azonban a korábbi kéthetes karanténidőszakot a beoltott és a fertőzésen legfeljebb fél éve átesett kontaktok esetében öt napra, az oltatlanok esetében pedig 10 napra rövidítették. Magyarországról a járványügyi besorolás szempontjából vörös zónába sorolt többi uniós országhoz hasonlóan továbbra is csakis a beoltottak és a fertőzésből legfeljebb fél éve kigyógyult utasok léphetnek be karanténmentesen Romániába.

Fontos változás, hogy szombattól a lakáson kívül mindenütt kötelezővé válik az egészségügyi védőmaszk viselése, a textilből készült maszkokat azonban már nem fogadják el,

aki ilyet visel, az ugyanúgy bírságra számíthat, mint az, aki egyáltalán nem takarja el orrát és száját.

A bukaresti kormány január 8-tól kezdődően újabb 30 napra meghosszabbította a veszélyhelyzetet, és az omikron vírusvariáns gyors terjedésére, a fertőzöttek számának gyors emelkedésére hivatkozva ismét kötelezővé tette a sebészeti vagy az FFP-2-es szűrővel ellátott, orrot és szájat eltakaró, légzésvédő maszkok viselését a nyílt és zárt közterületeken.

Fotó: Shutterstock

Horvátországban is újabb szigorításokat vezetnek be. Korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, és szigorúbban ellenőrzik a járványügyi intézkedések betartását – jelentette be a válságstáb. Hétfőtől nyilvános rendezvényeken nyílt térben a korábbi száz fő helyett csak ötven fő lehet jelen. Zárt térben ötven fő helyett ezt most 25 főben határozták meg.

Magánrendezvényeken legfeljebb húszan vehetnek részt a horvátoknál.

A vendéglátóhelyeken kötelező a másfél méteres távolság és a maszk viselése. Csak az asztaloknál helyet foglaló és fogyasztó vendégek lehetnek maszk nélkül.

Zárt térben mindenhol kötelező lesz a maszk viselése, a mozikban és vallási szertartásokon is.

Ausztriából is vannak hírek: koronavírusos lett az új osztrák kancellár, Karl Nehammer, akit a testőre fertőzött meg. A politikus mindhárom oltást felvette, tünetmentes, és otthoni karanténban tartózkodik, ahonnan folytatja munkáját. A felesége és gyerekei tesztje negatív lett.

Az országban a jövő hónaptól minden, 14 év feletti osztráknak kötelező lesz beoltatnia magát.

Az ukrán parlament elnöke, Ruszlan Sztefancsuk is megfertőződött, már másodjára kapta el a koronavírust. Nála a betegség a mellékhatásokat tekintve maradandó következményeket okozott.