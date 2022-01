Azonnali hatállyal megvonták csütörtökön András yorki hercegtől a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő titulusait.

A 62 éves hercegre – II. Erzsébet királynő fiára – polgári per vár az Egyesült Államokban, miután egy amerikai nő szexuális támadás vádjával keresetet nyújtott be ellene, és az illetékes New York-i bíróság a héten a herceg ügyvédeinek kifogásait elvetve szabad utat adott a bírósági eljárásnak.

A Buckingham-palota csütörtök este bejelentette, hogy

András herceget a továbbiakban nem illeti meg az királyi fenség megszólítás, és nem tarthat igényt katonai titulusaira sem.

A yorki herceg – Károly trónörökös öccse, aki a kilencedik a brit trónutódlási sorrendben – 22 évet töltött a brit királyi haditengerészet helikopterpilótájaként, és a Falkland-szigetekért Argentínával 1982-ben megvívott véres háborúban tényleges és veszélyes bevetéseken vett részt. András herceg 2015 óta altengernagyi rendfokozatot viselt, emellett a brit királyi légierő (RAF), illetve a szárazföldi hadsereg nyolc különböző egységének volt tiszteletbeli vagy tényleges parancsnoka.

Az RAF, a királyi haditengerészet és a szárazföldi hadsereg 150 veteránja nyílt levélben kérte fel a királynőt András herceg katonai címeinek megvonására.

András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Epsteint 2019 nyarán ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később felakasztva találták a börtöncellájában. Epstein szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata, a jelenleg 38 éves floridai Virginia Giuffre – akkori nevén Virginia Roberts – azon a címen terjesztette be keresetét, hogy

Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel.

A Buckingham-palota közleménye szerint András herceg a továbbiakban magánemberként kíván védekezni az ellene felhozott vádak ellen, és továbbra sem lát el közfeladatokat. Mindez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy a yorki herceg nem vesz részt a királyi család képviseletében édesanyja idén esedékes platinajubileumi, vagyis a királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából rendezendő nagyszabású ünnepi eseményeken sem.