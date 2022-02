Milliárdokat termelt anyavállalatának, most ő is kiélvezi kissé a luxust. Dr. Eric Huang, a Moderna biotechnológiai vállalat vezető tudósa, a cég nevével ellátott koronavírus-elleni vakcina, a Moderna oltás atyja egy méregdrága luxuslakást vásárolt meg New York egyik felkapott kerületében. A manhattani ingatlan öt szobával rendelkezik és saját medence is tartozik hozzá.

A doktor ráadásul úgy tűnik nem csak a laborokban teljesít remekül: a drága lakáshoz áron alul jutott hozzá. Az apartmanért ugyanis 8,1 millió dollárt fizetett, amely átszámítva nagyjából 2,46 milliárd forintnak felel meg. Az idei, 2022-es ingatlanárak alakulását figyelembe véve igencsak előnyös üzletet kötött Huang, hiszen ezt a lakást 2018-ban még 8,81 millió dollárért vette meg a mostani eladója. Ráadásul a hirdetésben is eredetileg 8,5 millió dollárért kínálták. Ebből sikerült lealkudnia a tudósnak – írja a New York Post című amerikai lap.

Fotó: SCDA

A kétszintes lakás a 11 emeletes épület hetedik emeletén található, saját lifttel közelíthető meg. Egy 333 négyzetméteres ingatlanról van szó, melyek francia ablakain keresztül csodás kilátást nyújt Mahnattanra. A lakásban padlófűtés, kandalló és egy fűtött medence is fokozza a kényelmet. A fő hálószobának ráadásul még egy különálló erkélye is van, így a tudós úgy élvezheti New York-ot, hogy még saját vendégeitől is elszeparálódhat.

A tudós egyébként már elsősorban nem vakcinákkal foglalkozik, jelenleg a génmódosítási részleget vezeti a Moderna Genomicsnál.

Huang áron aluli vásárlása annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Manhattanben a statisztikák szerint már rég vége a járvány okozta válságnak – természetesen köszönhetően ez többek között a Moderna vakcinának is. Tavaly összesen 30 milliárd dollárnyi ingatlan cserélt gazdát Manhattanben, az utolsó negyedévben 6,7 milliárd dollár volt a forgalom.

Fotó: SCDA

Az ingatlanárak pedig 2022-ben sem lassítanak majd a jelek szerint. A lakásárak ugyanis 11 százalékkal emelkedtek az egy évvel azelőtti árakhoz képest a hírek szerint. Az apartmanok átlagos ára 1,95 millió dollár volt tavaly, idén pedig biztosan átlépi a két millió dollárt. Érdekesség, de főleg luxuslakások a kelendőek: a 10 millió dollárnál drágább lakások vannak a legrövidebb ideig a piacon, átlagosan mindössze 97 napig a CNBC adatai szerint.

Tavaly nyolc darab, 50 millió dollárnál drágább manhattani apartman cserélt gazdát.

Ezek közül az Alibaba cégbirodalom társalapítójának, Joe Tsai-nak a Central Parknál vásárolt 157 milliós lakása vitte a prímet.