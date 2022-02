BudapestGO néven újul meg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) utazástervezője, a BKK Futár nevű alkalmazás: a napokban elérhetővé váló új applikációban integráltan, egy helyen lehet a jövőben útvonalat tervezni, jegyet vagy bérletet vásárolni, valamint tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.

Fotó: BKK

Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója közölte:

mérföldkő a budapesti közlekedés átalakításában, ügyfélélményben és digitalizálásban az új alkalmazás. A BudapestGO egy integrált felületen teszi lehetővé a Budapesten és az agglomerációban élőknek, hogy megtervezzék utazásaikat, megújítsák bérleteiket, valamint most már vonaljegyet is vásárolhatnak

– mutatott rá.

Walter Katalin emlékeztetett arra, hogy mostanra már a MÁV-HÉV adatai is valós időben jelennek meg az applikációban. Kiemelte: az alkalmazás felülete átláthatóbb lett, gyorsabb a tervezés, egyszerű a navigálás, valamint integrálták bele a BKK Infót is, így a forgalmi információk is elérhetőek.

A BKK közleménye szerint az alkalmazásban a digitális termékek között megjelenik az egyszeri utazásra alkalmas vonaljegy, márciusban pedig érkeznek a 30 és a 90 perces időalapú jegyek is.

Nemcsak a budapesti járatokra, hanem a távolsági buszokra és csaknem minden nagyobb magyarországi város helyi közösségi közlekedési eszközére is lehet jegyet, bérletet váltani az alkalmazásban.

A hosszú távú tervek között szerepel, hogy az applikáció teljes körűen kiszolgálja a budapesti agglomerációs közlekedést is, továbbá beépüljenek az alkalmazásba a navigációt és a parkolást segítő funkciók. Tervezik, hogy az utazástervezésben megjelenjenek a hagyományos városi közlekedést kiegészítő eszközök – például a megosztható kerékpár- és rollerszolgáltatások –, valamint a taxik is.

A BudapestGO applikációt várhatóan napokon belül mindenki elérheti, bevezetése fokozatosan történik. Az új alkalmazás ingyenesen letölthető lesz a Google Play áruházból és az App Store-ból. Azoknak, akik az okostelefonjukra már telepítették a BKK Futárt, elegendő frissíteniük a régi alkalmazást.