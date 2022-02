Az ember okozta klímaváltozás egyre veszélyesebb hatásokkal jár a természetben és emberek milliárdjainak az életére is hatással van – figyelmeztet legújabb jelentésében az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC).

Miközben a klímaváltozás elleni fellépést ellenzők nem győznek arra figyelmeztetni, hogy milyen drága lehet az átállás, annak a következményei, hogy nem teszünk semmit óriási fenyegetést teremt az emberiség jólétére és a bolygó egészségére. Ahogy a bolygó közeledik a másfél fokos felmelegedéshez, úgy nézünk szembe egyre több klímával kapcsolatos kockázattal, míg a másfélfokos melegedés akár időleges túllépése is újabb kockázatokkal és

akár visszafordíthatatlan hatásokkal járhat.

Fotó: CARLOS COSTA / AFP

A hőhullámok, aszályok és áradások már most kezdik a növények és az állatok tűrőképességét túllépni, ami tömeges pusztítást végez számos olyan faj esetében, mint a fák és a korallok. Ezek egyidejű történése tovább fokozza a hatásokat, amik kezelése egyre nagyobb kihívást jelent. Mindennek hatására

milliók élelmezése és vízellátása kerülhet veszélybe Afrikában, Ázsiában, illetve Dél- és Közép-Amerikában.

A jelentés kiemeli, hogy továbbra is óriási a szakadék a szükséges és valóban meghozott lépések között, pedig a félmegoldások már nem elegendőek. Fontos felismerni a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönös függőségeket is. A természeti rendszerek egészségének helyreállítása azért is fontos, mert az egészséges környezet a klímaváltozással kapcsolatban is ellenállóbb.

Az IPCC munkacsoportja ezzel a szervezet hatodik értékelő jelentését készíti elő, mely többek között a klímarugalmas fejlődés lehetőségeit vizsgálja, mely azonban már a mostani felmelegedés mellett is nehézségekbe ütközhet. Ennek elszalasztása borús jövőképet fest az emberiség számára.

A cselekvés további halogatása a kritikus infrastruktúra, az emberek életére, az élelmiszerbiztonságra is pusztító hatással bírhat. A munkacsoport társelnöke, Hans-Otto Pörtner szerint a további késlekedés esetén bezáródhat az élhető jövő biztosítását jelentő ablak.