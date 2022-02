Összehívta a Nemzetbiztonsági Tanácsot Joe Biden amerikai elnök vasárnapra, az ülésen az ukrajnai helyzetet vitatják meg – írja a Bloomberg. A ukrán kormányerők arról számoltak be, hogy az oroszok által támogatott szeparatistákat és az ukrán hadsereget elválasztó demarkációs vonal mentén a szakadárok egyre többször szegik meg a tűzszüneti megállapodást, míg az oroszok szerint először ukrán fegyver dördült el, tehát a két fél egymást hibáztatja a tűzszünet megsértésével. Mint, ahogy a VG is beszámolt róla, ukrán katonák is meghaltak a tűzvonalban.

Fotó: AFP

Tízezrek menekülnek

Az európai országok arra szólítják fel állampolgáraikat, hogy hagyják el Ukrajnát. A helyiek már mennek is, a kelet-ukrajnai Donbászt több mint 40 ezren hagyták el, és tették át székhelyüket az oroszországi Rosztov régióba. Tették mindezt a luhanszki és a donyecki népköztársaságot kikiáltó szeparatisták felszólítására, akik szerint a területen eszkalálódhat a háború.

Fotó: AFP

Rendet tennének

Amint Kazahsztánban tették, Kelet-Ukrajnában is rendet csinálnának a Moszkva vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) békefenntartói.

Cikkünk folyamatosan frissül

11.45 Oroszország ismét hadgyakorlatot folytat a fehérorosz-ukrán határ közelében. A mozgósításra a donbászi helyzet eszkalálódása miatt van szükség a belarusz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint. A korábbi terv az volt, hogy a hadgyakorlat február 20-án véget ér, mégis folytatják - jelentette a Bloomberg.