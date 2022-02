Összehívta a Nemzetbiztonsági Tanácsot Joe Biden amerikai elnök vasárnapra, az ülésen az ukrajnai helyzetet vitatják meg – írja a Bloomberg. A ukrán kormányerők arról számoltak be, hogy az oroszok által támogatott szeparatistákat és az ukrán hadsereget elválasztó demarkációs vonal mentén a szakadárok egyre többször szegik meg a tűzszüneti megállapodást, míg az oroszok szerint először ukrán fegyver dördült el, tehát a két fél egymást hibáztatja a tűzszünet megsértésével. Mint, ahogy a VG is beszámolt róla, két ukrán katona is meghalt a harcokban.

Vasárnap Emmanuel Macron francia, és Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan tárgyalást folytat a helyzetről – közép-európai idő szerint 11 órától. Moszkva több alkalommal is tagadta, hogy támadást tervez Ukrajnával szemben, ezen állításokat nyugati hisztériának nevezve. Joe Biden amerikai elnök ugyanakkor szombaton arról beszélt, hogy csak idő kérdése, hogy az orosz hadsereg megindul Kijev felé.

A francia elnök nemcsak Putyinnak tárgyal, de ukrán kollégájával, Volodimit Zelenszkijjel is eszmét cserélt. A két államfő az ukrán helyzet azonnali de-eszkalációjáról, és a konfliktus diplomáciai úton történő rendezéséről folytatott telefonbeszélgetést.

Menekülnek az országból

Az európai országok arra szólítják fel állampolgáraikat, hogy hagyják el Ukrajnát. A helyiek már mennek is, a kelet-ukrajnai Donbászt több mint 40 ezren hagyták el, és tették át székhelyüket az oroszországi Rosztov régióba. Tették mindezt a luhanszki és a donyecki népköztársaságot kikiáltó szeparatisták felszólítására, akik szerint a területen eszkalálódhat a háború.

77 éve nem látott invázió

Boris Johnson szerint Oroszország olyan méretű háborút tervezhet Ukrajnában, amilyenre Európában 1945 óta nem volt példa. A brit miniszerelnök erről a BBC brit közszolgálati televízió vasárnap délelőtti politikai magazinműsorának adott interjúban beszélt.

Arra a kérdésre, hogy továbbra is küszöbönálló veszélynek tekinthető-e az Ukrajna elleni orosz invázió, a brit kormányfő azt mondta, hogy a hírszerzési adatok erre vallanak, „és ezen nincs mit szépíteni”. Hozzátette: ezeknek a terveknek a végrehajtása bizonyos értelemben már meg is kezdődött.

Johnson kijelentette: a nyugati szövetségesek olyan terveket látnak, amelyek alapján az ukrajnai orosz katonai beavatkozás – pusztán méreteit tekintve – az európai területen 1945 óta megvívott legnagyobb háborúnak is bizonyulhat. A brit miniszterelnök szerint a hírszerzési adatokból olyan tervekre lehet következtetni, amelyek alapján az orosz invázió nemcsak keletről, hanem északról és Fehéroroszországból is megindulna, és a hadműveletek részét képezné az ukrán főváros, Kijev bekerítése is.