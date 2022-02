A koronavírus elleni oltási program leépítésén gondolkoznak a dán egészségügyi hatóságok – tudta meg a Washington Times. A közlemény szerint a legutóbbi hullám csillapodását is a széleskörű immunitás okozza az országban.

Fotó: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP

Mindezt az országot jellemző magas oltottsági arány is okozza, melynek keretében a harmadik dózisban is sokan részesültek, így a hatóságok szerint a fertőzések számának növekedése sem jelent súlyos lefolyású betegségeket. Noha a múlt hónapban az omikron terjedésére reagálva az országban az idősek és más sérülékeny csoportok számára a negyedik oltást is elérhetővé tették, az adatok szerint az idősotthonokban és a 85 évesnél öregebbek körében is elegendő védettséget biztosított három oltás is. Ezért az egészségügyi hivatal szerint jelenleg nincs szükség további oltásokra.

A tavasz közeledtével egyre kevesebb időt töltenek az emberek beltéren, ami szintén a járvány terjedése ellen hathat, ami szintén arra mutat, hogy nincs szükség negyedik oltásra. Dánia novemberben, még a delta megjelenésének idején elkezdte az 5 és 11 év közötti gyerekek oltását is, ám a program felfüggesztése azt is jelenti, hogy ez a korosztály a közeljövőben nem részesül harmadik oltásban. Az oltottak aránya egyébként meghaladja a 80 százalékot Dániában, és a lakosság 61,3 százaléka a harmadik oltást is felvette.