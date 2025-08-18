Rejtélyes nyilatkozatot tett Oroszországról Trump, hatalmas dolog készül: a szemébe mondta Zelenszkijnek és Ukrajnának, miről kell lemondaniuk örökre

Pénteken éjjel zajlott le Alaszkában Donald Trump és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozója. Az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalás ugyan komolyan bejelentés nélkül ért véget, mégis napokra tematizálta a közvéleményt. Erre az Amerikai Egyesült Államok elnöke is rásegített, ugyanis Truth Social nevű közösségi oldalán több érdekes bejegyzést is közzétett a témában.

Donald Trump a közösségi oldalán több posztban is üzent Oroszországnak és Ukrajnának / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

„Nagy előrelépés történt Oroszország kapcsán. Maradjatok velünk!” – írta az első, vasárnap esti bejegyzésében Donald Trump.

A második, magyar idő szerint hétfő hajnalban megjelent poszt jóval hosszabb, és sokkal konkrétabb volt. Ebben az amerikai elnök kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal folytatott háborúnak, ha akarja, vagy folytathatja a harcot.

„Ne feledjük, hogyan kezdődött ez az egész. Nem lehet visszaszerezni a Krím-félszigetet, amelyet Obama adott át. 12 évvel ezelőtt, egy lövés nélkül. És Ukrajna nem léphet be a NATO-ba. Néhány dolog soha nem változik!” – írta Trump.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki alaszkai csúcstalálkozójukon megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciákat tud nyújtani Ukrajnának – közölte Steve Witkoff, Trump különmegbízottja.

„Megállapodásra jutottunk abban, hogy az Egyesült Államok és más nemzetek gyakorlatilag az 5. cikkelyhez hasonló megfogalmazást kínálhatnak Ukrajnának” – mondta Witkoff a CNN műsorában, utalva arra a NATO-rendelkezésre, amely kimondja, hogy ha egy szövetségest megtámadnak, az minden tagállam elleni támadásnak minősül.

Witkoff, aki pénteken részt vett a vezetők alaszkai találkozóján, azonban azt nyilatkozta, hogy a megállapodásuk nem teszi lehetővé Ukrajna számára, hogy elérje régóta dédelgetett célját, vagyis a NATO-tagságot.