Teljesen átalakulhat a Duna, beköszönthet az aranykor: az ukránok és a románok már rájöttek, Magyarországnak lépni kell

A Duna Európa második leghosszabb folyója a maga 2 860 kilométerével, a folyam Németországot, Ausztriát, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, Szerbiát, Romániát, Bulgáriát, Ukrajnát és Moldovát is érinti útja során. A magyarországi szakaszon 417 kilométeren keresztül folyik, jelentős szállítmányozási lehetőséget biztosít – állapítják meg az elemzésben.

Dunai szállítmányozás: nagy lehetőség, kevéseredménnyel / Fotó: Shutterstock

A vízi szállítás az elmúlt években jelentős áremelkedést mutat, valamint az összes szállítmányozási formához képest még mindig az egyik legkisebb arányban van jelen.

A Duna által érintett országok közül kiemelkedik a román és az ukrán, valamint kisebb részben a szerb szakasz áruforgalmának mennyisége.

Romániában mintegy ezer kilométeren át szeli keresztül az országot a Duna, de az elmúlt években csökkent a romániai szakasz áruforgalma, a visszaesés 25 százalékos. Ugyanakkor – bizonyosan a háború miatt – az ukrán Duna-szakasz áruforgalma gyakorlatilag kilőtt.

Tengeri kapcsolat

Minden bizonnyal az egyik legnagyobb előnye a Dunán való szállításnak, hogy a folyam a Fekete-tengerbe torkollik, ezáltal a továbbszállítás újabb lehetőségeket kínál. 2023-ban a Duna-Fekete-tenger-csatornán szállított áru mennyisége 23 364 millió tonnát tett ki, amelyből 18 794 millió tonna nemzetközi szállítmány, 4 570 millió tonna pedig belvízi szállítmány volt.

Ahhoz, hogy a vízi úton történő szállítmányozás gördülékenyen valósulhasson meg, fennakadások nélkül, szükséges, hogy kiépített legyen a multimodális terminálrendszer a folyam mentén, azaz helyben lehessen vasútról, közútról átpakolni.

Az elmúlt évtizedekben a dunai kikötők jelentősen átalakultak a hagyományos belvízi kikötőkből modern logisztikai központokká, jól integrálódtak a regionális gazdaságokba és jelentősen hozzájárultak a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez is.

Magyarország – csillogó hagyományok, nehézkes jelen

Magyarországon – a dunai országokhoz hasonlóan – régi hagyományai vannak a vízi szállítmányozásnak. A rendszerváltást követően ugyan jelentős visszaesés volt megfigyelhető a magyar vizeken történő nemzetközi szállítmányozás értékeiben, de a 2010-es évek után fokozatosan növekedni kezdett az így szállított áru mennyisége. Azonban 2020-2024 között újabb csökkenés figyelhető meg, ami főleg

a regionális helyzetnek,

valamint a vízi szállítás áremelkedésének,

továbbá a gyakori alacsony vízállásnak tudható be.

Így 2023-ban az előzetes adatok alapján a teljes (nemzetközi és belföld együtt) belvízi forgalom volumene 12 százalékkal, 5,2 millió tonnára csökkent az előző évihez képest.