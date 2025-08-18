Szupergazdaggá tesz a mesterséges intelligencia: így lesz valakiből milliárdos

A mesterséges intelligencia (MI) felfutása rekordidő alatt teremtett több tucat új milliárdost, ami a modern történelem egyik legnagyobb vagyongyarapodási hullámának számít. Az elmúlt 18 hónapban az MI 29 embert repített a milliárdosok klubjába.

A mesterséges intelligencia az élet számos területén hoz változást, például több milliárdos lett /Fotó: TSViPhoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

A technológia berobbanása miatt kerültek a kiváltságosok közé az Anthropic alapítói. A startup létrehozói 2021-ben hagyták ott a ChatGPT-t bemutató OpenAI-t, miután nézeteltérés támadt a vállalat irányvonalával kapcsolatban. A cég Claude néven fejlesztett ki egy chatbotot, amely azóta egyre népszerűbb. Mindez a befektetők, köztük az Amazon és a Google figyelmét is felkeltette.

A hét társalapító (Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish, Christopher Olah) egyenként 2-3 százalék tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, ami az Anthropic 61,5 milliárd dolláros értékelését figyelembe véve 1,2 milliárd dolláros (405 milliárd forint) vagyont jelent személyenként.

Az MI felhőalapú számítási megoldásokat kínáló CoreWeave idén márciusban debütált a Nasdaqon, a cég árfolyama azóta több mint 270 százalékkal nőtt. Michael Intrator vezérigazgató a vállalat 15 százalékát birtokolja, így vagyona 2025 közepére körülbelül 10 milliárd dollárra (több mint 3,3 ezermilliárd forint) emelkedett.

A mesterséges intelligencia emellett gazdagabbá tette a vastagabb pénztárcával rendelkezőket is.

Az Nvidia uralja az MI-hoz szükséges félvezetők termelését, így a csipgyártó tőzsdei ralijával a cég vezérigazgatója, Jensen Huang szintén jól járt. Huang 1993-ban társalapítója volt a vállalkozásnak és az Nvidia 3,5 százalékát tulajdonolja. A cégvezér 159 milliárd dolláros vagyonával jelenleg a világ 8. leggazdagabb emberének számít.

Ez különösen impozáns teljesítmény, mivel 2023 végén 44 milliárd dollárt, míg 2022 decemberben 13,8 milliárd dollárt birtokolt. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a világ 10 leggazdagabb embere között között Bernard Arnault kivételével kizárólag a techszektor szereplői találhatóak, mivel az MI megjelenése miatt a befektetők előszeretettel zsákolják a technológiai részvényeket.