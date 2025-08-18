Szupergazdaggá tesz a mesterséges intelligencia: így lesz valakiből milliárdos

A mesterséges intelligencia (MI) felfutása rekordidő alatt teremtett több tucat új milliárdost, ami a modern történelem egyik legnagyobb vagyongyarapodási hullámának számít. Az elmúlt 18 hónapban az MI 29 embert repített a milliárdosok klubjába.
A technológia berobbanása miatt kerültek a kiváltságosok közé az Anthropic alapítói. A startup létrehozói 2021-ben hagyták ott a ChatGPT-t bemutató OpenAI-t, miután nézeteltérés támadt a vállalat irányvonalával kapcsolatban. A cég Claude néven fejlesztett ki egy chatbotot, amely azóta egyre népszerűbb. Mindez a befektetők, köztük az Amazon és a Google figyelmét is felkeltette.
A hét társalapító (Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish, Christopher Olah) egyenként 2-3 százalék tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, ami az Anthropic 61,5 milliárd dolláros értékelését figyelembe véve 1,2 milliárd dolláros (405 milliárd forint) vagyont jelent személyenként.
Az MI felhőalapú számítási megoldásokat kínáló CoreWeave idén márciusban debütált a Nasdaqon, a cég árfolyama azóta több mint 270 százalékkal nőtt. Michael Intrator vezérigazgató a vállalat 15 százalékát birtokolja, így vagyona 2025 közepére körülbelül 10 milliárd dollárra (több mint 3,3 ezermilliárd forint) emelkedett.
A mesterséges intelligencia emellett gazdagabbá tette a vastagabb pénztárcával rendelkezőket is.
Az Nvidia uralja az MI-hoz szükséges félvezetők termelését, így a csipgyártó tőzsdei ralijával a cég vezérigazgatója, Jensen Huang szintén jól járt. Huang 1993-ban társalapítója volt a vállalkozásnak és az Nvidia 3,5 százalékát tulajdonolja. A cégvezér 159 milliárd dolláros vagyonával jelenleg a világ 8. leggazdagabb emberének számít.
Ez különösen impozáns teljesítmény, mivel 2023 végén 44 milliárd dollárt, míg 2022 decemberben 13,8 milliárd dollárt birtokolt. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a világ 10 leggazdagabb embere között között Bernard Arnault kivételével kizárólag a techszektor szereplői találhatóak, mivel az MI megjelenése miatt a befektetők előszeretettel zsákolják a technológiai részvényeket.
Az OpenAI 2021-ben érte el az első áttörést és bemutatta a DALL-E nevű, mesterséges intelligencián alapuló képgeneráló eszközét, amely nagy visszhangot keltett. A startup ezután 2022 novemberében mindenkinek elérhetővé tette a ChatGPT-t, ami alig pár hét alatt több millió felhasználóhoz jutott el.
A chatbot népszerűsége azóta is töretlen, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít. Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával. Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is, és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását.
Ugyanakkor kritikák is érték a technológiát. A bírálók szerint a felhasználók túlságosan az MI által generált válaszokra támaszkodnak, és nem foglalkoznak mélyebben egy adott témával. Emiatt a mesterséges intelligencia az emberi képességek, például az írás, a problémamegoldás vagy a memória elsorvadásához vezethet.
Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének. Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.
A csetbot pedig olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy irányításához nem szükséges emberi beavatkozás. Bármennyi felhasználót képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre.
A Meta Platforms 72 milliárd dollárt ölhet idén a mesterségesintelligencia-alkalmazások fejlesztésére és kiszolgálására, de befektetés máris kezd megtérülni a hirdetési bevételek megugrása révén. A Facebook anyacége a tőzsdén is repeszt, árfolyama kilőtt a bivalyerős második negyedéves gyorsjelentésre.
