Szupergazdaggá tesz a mesterséges intelligencia: így lesz valakiből milliárdos

A mesterséges intelligencia nemcsak képeket és szövegeket, hanem milliárdosokat is képes generálni. A technológiának köszönhetően számos befektető került a kiváltságosok közé, miközben még gazdagabbá tette az eleve vagyonos üzletembereket.
Hornyák Szabolcs
2025.08.18, 06:10

A mesterséges intelligencia (MI) felfutása rekordidő alatt teremtett több tucat új milliárdost, ami a modern történelem egyik legnagyobb vagyongyarapodási hullámának számít. Az elmúlt 18 hónapban az MI 29 embert repített a milliárdosok klubjába.

Ai,,Artificial,Intelligence,Concept.,Typhoon,Of,Hundreds,Usd,Dollars,Banknotes. A mesterséges intelligencia tucatjával generálja az új milliárdosokat
A mesterséges intelligencia az élet számos területén hoz változást, például több milliárdos lett /Fotó: TSViPhoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

A technológia berobbanása miatt kerültek a kiváltságosok közé az Anthropic alapítói. A startup létrehozói 2021-ben hagyták ott a ChatGPT-t bemutató OpenAI-t, miután nézeteltérés támadt a vállalat irányvonalával kapcsolatban. A cég Claude néven fejlesztett ki egy chatbotot, amely azóta egyre népszerűbb. Mindez a befektetők, köztük az Amazon és a Google figyelmét is felkeltette.

A hét társalapító (Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish, Christopher Olah) egyenként 2-3 százalék tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, ami az Anthropic 61,5 milliárd dolláros értékelését figyelembe véve 1,2 milliárd dolláros (405 milliárd forint) vagyont jelent személyenként.

Az MI felhőalapú számítási megoldásokat kínáló CoreWeave idén márciusban debütált a Nasdaqon, a cég árfolyama azóta több mint 270 százalékkal nőtt. Michael Intrator vezérigazgató a vállalat 15 százalékát birtokolja, így vagyona 2025 közepére körülbelül 10 milliárd dollárra (több mint 3,3 ezermilliárd forint) emelkedett.

A mesterséges intelligencia emellett gazdagabbá tette a vastagabb pénztárcával rendelkezőket is.

Az Nvidia uralja az MI-hoz szükséges félvezetők termelését, így a csipgyártó tőzsdei ralijával a cég vezérigazgatója, Jensen Huang szintén jól járt. Huang 1993-ban társalapítója volt a vállalkozásnak és az Nvidia 3,5 százalékát tulajdonolja. A cégvezér 159 milliárd dolláros vagyonával jelenleg a világ 8. leggazdagabb emberének számít.

Ez különösen impozáns teljesítmény, mivel 2023 végén 44 milliárd dollárt, míg 2022 decemberben 13,8 milliárd dollárt birtokolt. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a világ 10 leggazdagabb embere között között Bernard Arnault kivételével kizárólag a techszektor szereplői találhatóak, mivel az MI megjelenése miatt a befektetők előszeretettel zsákolják a technológiai részvényeket.

Az MI letarolta az internetet

Az OpenAI 2021-ben érte el az első áttörést és bemutatta a DALL-E nevű, mesterséges intelligencián alapuló képgeneráló eszközét, amely nagy visszhangot keltett. A startup ezután 2022 novemberében mindenkinek elérhetővé tette a ChatGPT-t, ami alig pár hét alatt több millió felhasználóhoz jutott el.

A chatbot népszerűsége azóta is töretlen, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít. Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával. Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is, és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását.

Ugyanakkor kritikák is érték a technológiát. A bírálók szerint a felhasználók túlságosan az MI által generált válaszokra támaszkodnak, és nem foglalkoznak mélyebben egy adott témával. Emiatt a mesterséges intelligencia az emberi képességek, például az írás, a problémamegoldás vagy a memória elsorvadásához vezethet.

Mi a mesterséges intelligencia?

Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének. Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.

A csetbot pedig olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy irányításához nem szükséges emberi beavatkozás. Bármennyi felhasználót képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre.

