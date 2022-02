Csehország újabb fegyverszállítmánnyal segíti Ukrajnát – erről döntött a cseh kormány vasárnap esti rendkívüli ülésén. Jana Cernochová védelmi miniszter azt mondta, hogy a fegyverek és a haditechnika értéke 400 millió korona. Hozzátette, nem könnyűfegyverekről van szó, de részleteket biztonsági okokra hivatkozva nem közölt.

Az előző cseh fegyverszállítmány, amelyről szombaton döntött a kabinet, már meg is érkezett rendeltetési helyére.

Fotó: MILAN KAMMERMAYER / AFP

A 188 millió koronás adomány gépkarabélyokat, géppuskákat, speciális puskákat és pisztolyokat, illetve hozzájuk való lőszert tartalmaz. Az első cseh fegyveradományt, amely mintegy 4 ezer tarackágyú-lövedéket tartalmazott 40 millió korona értékben, még február elején, az orosz támadás előtt elküldték az ukránoknak.

Petr Fiala kormányfő, aki szombaton két ízben is telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, azt mondta, hogy az ukrán fél konkrétan megnevezett fegyvereket és haditechnikát kért a csehektől.

Ukrajna nagyon konkrét kéréseket fogalmazott meg, a listát az összes NATO-ország megkapta. Most azonban szorít az idő, Zelenszkij ezért fordult hozzánk. Mi ezt órákon belül tudjuk szállítani"

– magyarázta a cseh miniszterelnök.

„Tekintettel az orosz titkosszolgálatokra, nem hozhatjuk nyilvánosságra az összes információt a szállítmányokról, nem arról van szó, hogy kerülni akarjuk a nyilvánosságot. Virággal a hajunkban és békegalambbal sajnos Putyint nem tudjuk megállítani. Csakis fegyverekkel és szankciókkal állíthatjuk meg" – mutatott rá Jana Cernochová.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.