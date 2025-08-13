Európa Trumpra támaszkodik: nyomást kell gyakorolnia Putyinra az ukrán tűzszünetért – Zelenszkij is asztalhoz ülhet

Az európai vezetők arra szólították fel Donald Trump elnököt, hogy a pénteki orosz–amerikai csúcstalálkozón érje el Vlagyimir Putyinnál a harcok leállítását, és kezdeményezze egy háromoldalú egyeztetés létrejöttét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A francia államfő, Emmanuel Macron a megbeszélést követően hangsúlyozta: nincs napirenden komoly területi engedmény, és az ilyen döntéseket kizárólag Ukrajna hozhatja meg.

Az európai vezetők arra kérték az amerikai elnököt, hogy a pénteki orosz–amerikai csúcstalálkozón győzze meg Vlagyimir Putyint a tűzszünetről és egy Volodimir Zelenszkijjel való közvetlen egyeztetésről / Fotó: AFP

Trump világossá tette, hogy az Egyesült Államok célja tűzszünetet elérni az alaszkai találkozón

– mondta Macron, hozzátéve, hogy Európa és Amerika addig folytatja Ukrajna támogatását, amíg tartós béke nem születik. A közel egyórás egyeztetésen részt vettek Németország, Franciaország, Lengyelország és Olaszország vezetői, Zelenszkij, valamint Jens Stoltenberg utódja, a NATO főtitkára, Mark Rutte is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „nagyon jó hangulatú” egyeztetésről számolt be, amely szerinte erősítette a közös álláspontot Ukrajna ügyében.

A Bloomberg szerint a találkozó előtti napokban intenzív diplomáciai egyeztetések zajlottak az amerikai, európai és ukrán felek között. Friedrich Merz német kancellár, aki házigazdaként vezette a videókonferenciát, szintén kiemelte: Ukrajnának minden tárgyalási folyamatban részt kell vennie. „Trump elnök számára prioritás a tűzszünet” – mondta Merz Berlinben, Zelenszkij társaságában.

Feszültségek az orosz–amerikai csúcs előestéjén

Moszkva továbbra is azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a teljes Donbászról és a 2014-ben annektált Krímről – ezzel katonai győzelmet adva Oroszországnak, amelyet a harctéren csak nehezen tudott volna elérni. Zelenszkij azonban kizárta a területátadás lehetőségét, mondván: az oroszok újabb támadások kiindulópontjaként használnák a régiót. Európai vezetők világossá tették, hogy nem ismerik el az orosz megszállás alatt lévő területeket.

Macron hangsúlyozta: a területi kérdésekben csak az ukrán elnök tárgyalhat. Hozzátette, Trump egy háromoldalú – amerikai, orosz és ukrán – találkozó megszervezéséért is dolgozik. Kijev és szövetségesei szerint a jelenlegi frontvonalak mentén kötött tűzszünet lehetne a béketárgyalások első lépése, ehhez pedig erős biztonsági garanciákra van szükség.