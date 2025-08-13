Európa Trumpra támaszkodik: nyomást kell gyakorolnia Putyinra az ukrán tűzszünetért – Zelenszkij is asztalhoz ülhet

Az európai vezetők arra szólították fel Donald Trump elnököt, hogy a pénteki orosz–amerikai csúcstalálkozón érje el Vlagyimir Putyinnál a harcok leállítását, és kezdeményezze egy háromoldalú egyeztetés létrejöttét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A francia államfő, Emmanuel Macron a megbeszélést követően hangsúlyozta: nincs napirenden komoly területi engedmény, és az ilyen döntéseket kizárólag Ukrajna hozhatja meg.
Trump világossá tette, hogy az Egyesült Államok célja tűzszünetet elérni az alaszkai találkozón
– mondta Macron, hozzátéve, hogy Európa és Amerika addig folytatja Ukrajna támogatását, amíg tartós béke nem születik. A közel egyórás egyeztetésen részt vettek Németország, Franciaország, Lengyelország és Olaszország vezetői, Zelenszkij, valamint Jens Stoltenberg utódja, a NATO főtitkára, Mark Rutte is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „nagyon jó hangulatú” egyeztetésről számolt be, amely szerinte erősítette a közös álláspontot Ukrajna ügyében.
A Bloomberg szerint a találkozó előtti napokban intenzív diplomáciai egyeztetések zajlottak az amerikai, európai és ukrán felek között. Friedrich Merz német kancellár, aki házigazdaként vezette a videókonferenciát, szintén kiemelte: Ukrajnának minden tárgyalási folyamatban részt kell vennie. „Trump elnök számára prioritás a tűzszünet” – mondta Merz Berlinben, Zelenszkij társaságában.
Moszkva továbbra is azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a teljes Donbászról és a 2014-ben annektált Krímről – ezzel katonai győzelmet adva Oroszországnak, amelyet a harctéren csak nehezen tudott volna elérni. Zelenszkij azonban kizárta a területátadás lehetőségét, mondván: az oroszok újabb támadások kiindulópontjaként használnák a régiót. Európai vezetők világossá tették, hogy nem ismerik el az orosz megszállás alatt lévő területeket.
Macron hangsúlyozta: a területi kérdésekben csak az ukrán elnök tárgyalhat. Hozzátette, Trump egy háromoldalú – amerikai, orosz és ukrán – találkozó megszervezéséért is dolgozik. Kijev és szövetségesei szerint a jelenlegi frontvonalak mentén kötött tűzszünet lehetne a béketárgyalások első lépése, ehhez pedig erős biztonsági garanciákra van szükség.
Merz figyelmeztetett:
Ha Alaszkában nem történik előrelépés, az Egyesült Államoknak és Európának fokoznia kell a nyomást Moszkvára.
Trump korábban vámokat emelt India ellen az orosz olajimport miatt, és további gazdasági lépések kilátásba helyezésével próbálta nyomás alá helyezni Oroszországot. A mostani tárgyalások tétje, hogy sikerül-e a feleknek egy tűzszüneti megállapodást és a béketárgyalások alapfeltételeit rögzíteniük.
Trump: az európai vezetők nagyszerű emberek – az orosz–amerikai csúcsba azonban nem lesz sok beleszólásuk
Az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma utoljára próbálják befolyásolni az amerikai álláspontot, hogy Kijev nélkül ne születhessen megállapodás. Donald Trump szerint „nagyszerű emberek” segítik a békemegállapodás előkészítését az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt.
