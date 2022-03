Kémbotrány: sorra hajítják ki az orosz diplomatákat az Európai Unióból

Fekete napjuk volt az Európában szolgáló orosz diplomatáknak: négy ország is bejelentette, hogy több orosz állampolgárt is kiutasítanak a nagykövetségeken dolgozók közül. Belgiumból 21 diplomatát tesznek ki állítólagos kémkedés miatt, de hasonló lépést jelentett be Hollandia (17 diplomatát tessékelnek ki), Írország (négy diplomata) és Csehország is, amelyik egy embert talált nemkívánatosnak.

Michael Martin ír miniszterelnök szerint nem összehangoltan hozták meg a döntést és várhatóan nem is lesz minden tagállamban hasonló.

Fotó: JOHN THYS

A Reuters hírügynökség emlékeztetett: az elmúlt napokban több balti és kelet-európai ország is hasonló döntéseket hozott. A legfelsőbb szintekig azonban még senki sem ment el eddig, azaz nagykövetet sehonnan sem utasítottak ki.

A balti államok is kiutasítottak több orosz diplomatát A lett, az észt és a litván külügyminisztérium bejelentése alapján 10 orosz diplomatát sújtanak a szankciók.

A belga külügyminiszter, Sophie Wilmes kiemelte a határozat után, hogy ezek nem szankciók, mindössze arról van szó, hogy féltik saját országuk biztonságát. A Brüsszelből és Antwerpenből kiutasított 21 orosz állampolgárnak két hete van elhagyni Belgiumot.