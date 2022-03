Azok a személyek, akik Németországban a „Z” betűt, mint Oroszország ukrajnai háborúját támogató szimbólumot tüntetik fel büntetőeljárás alá vonhatók – közölte a mai napon a német belügyminisztérium szóvivője. Korábban a belügyminiszter arról számolt be, hogy a rendőrség vizsgálni fogja azokat az eseteket, amikor valaki a Z szimbólumot Oroszország agressziójának támogatására használják – írta meg a Reuters. Bajorországban és Alsó-Szászországban ezeket a cselekményeket már büntetik is.

Magának a Z betűnek a használata természetesen nem tilos, csak akkor, ha azt az orosz támadás támogatásaként tüntetik fel

– tette hozzá a szóvivő. A Reuters arról is beszámolt korábbam, hogy Oroszország szerte több helyen is felbukkant már a Z szimbólum. Feltűnt buszmegállókon, útjelző táblákon, sőt még egy babakocsin is a jelzés. Oroszországban már a kormány is felkarolta a Z motívumot, még egy promóciós videót is forgatott az orosz védelmi minisztérium „Z Heroes” címmel.

Németországban most a hatóságok a Z betűk esetében meg fogják vizsgálni, hogy a háborút támogató jelzésként használták-e, és amennyiben igen, akkor megteszik a megfelelő lépéseket.

Európában az egyes szimbólumok tiltása kifejezetten súlyos döntés, eddig csak kevés esetben ment át a törvényhozásokon. Ennek az oka, hogy egy konkrét szimbólum betiltása ütközik az egyes alkotmányokban, illetve az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkében foglaltakkal. Magyarországon a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 5 jelkép használatát tiltja, vagy korlátozza a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. Ezek a horogkereszt, az SS-jelvény, a nyilaskereszt, a sarló-kalapács és az ötágú vöröscsillag.