Putyin telefonon árulta el Erdogannak, milyen feltételekkel kötne békét Ukrajnával

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön telefonon közölte Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel, hogy Oroszországnak pontosan milyen követelései vannak az Ukrajnával kötendő békeszerződéssel kapcsolatban – írja a BBC.

A portál a telefonhívás után fél órán belül készített interjút Erdogan vezető tanácsadójával és szóvivőjével, Ibrahim Kalinnal. A török tisztviselő azon kis csoportnak a tagja volt, akik meghallgatták a hívást.

Az orosz követelések két kategóriába sorolhatók. Kalin szerint az első négy követelés teljesítése Ukrajna számára nem lehet túl nagy kihívás. Ezek közül a legfontosabb az, hogy

Ukrajna deklarálja katonai semlegességét, és ne csatlakozzon a NATO-hoz. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt a feltételt már el is fogadta.

Az ország

lefegyverzési eljáráson essen át annak érdekében, hogy ne jelentsen veszélyt Oroszországra, biztosítson védelmet az orosz nyelv számára, illetve az ország vezetése vállalja Ukrajna „nácitlanítását”.

A BBC hozzáteszi, hogy ez mélyen sértő lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára, aki maga is zsidó származású, és akinek több rokona is meghalt a holokausztban, de a török ​​fél úgy véli, hogy az ukrán elnöknek ezt is elég könnyű lesz elfogadnia. Talán elég lesz, ha Ukrajna elítéli a neonácizmus minden formáját, és megígéri, hogy felszámolja a szélsőséges formációkat.

A második kategóriába tartozó kérdések jelentik a komolyabb nehézséget:

Putyin a telefonbeszélgetés során azt mondta, ezek rendezéséhez „személyes tárgyalásokra lesz szükség” közte és Zelenszkij között. Az ukrán elnök már korábban közölte, hogy kész találkozni orosz hivatali partnerével, és négyszemközt tárgyalni vele.

Ibrahim Kalin sokkal kevésbé fogalmazott konkrétan ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, csupán annyit mondott, hogy a kelet-ukrajnai elfoglalt területek sorsa, valamint a Krím-félsziget státusza is kérdéses lehet, amelyet Oroszország 2014-ben törvénytelenül annektált. Feltételezések szerint

Moszkva azt követeli, hogy az ukrán kormány engedjen át bizonyos kelet-ukrajnai területeket Oroszországnak, ebben a kérdésben azonban elhúzódó vitákra számítanak.

A BBC szerint Ukrajna szempontjából vannak aggodalmak a feltételeket illetően, hiszen olyan követelései vannak Moszkvának, amelyeket ha nem dolgoznak ki részletesen, akkor a későbbiekben nem garantált, hogy Putyin vagy a későbbi orosz vezetés nem szállná meg újból az országot.