A 135 méter hosszú jacht a legnagyobbak közé tartozik a világon, a hírek szerint több mint hatszázmillió dollárba került, és a Kajmán-szigetek zászlaja alatt hajózik. Található rajta visszahúzható helikopter-leszálló is, valamint egy üvegaljú medence. A Marine Traffic adatai szerint tavaly novemberben érkezett Spanyolországba Olaszországból. A lefoglalás tényét a madridi közlekedési minisztérium is megerősítette, azt azonban nem, hogy a hajó Szecsiné. A jacht november 2. óta horgonyzott Tarragona kikötőjében, és március 4-én kért engedélyt a kihajózásra, de nem futott ki a tengerre. A kikötő egyik szóvivője szerint a Crescent nem egy orosz vállalat nevén van, de ennél többet nem mondott. „A kikötőben nem tartózkodik orosz zászló alatt hajózó, vagy közvetlen orosz tulajdonban lévő hajó” – nyilatkozta a brit hírügynökségnek.

A tárca közölte, hogy ellenőrzik, ki a jacht tulajdonosa és azt is, vonatkoznak-e rá az Európai Unió szankciói. Szecsin Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese, és szerepel az uniós, az amerikai és a brit szankciós listán is. Egy másik jachtról is úgy tudni, hogy a Rosznyefty vezérigazgatójáé, azt a francia hatóságok már lefoglalták. A Crescent egyébként már a harmadik, orosz oligarchával kapcsolatba hozható jacht, amelyet a spanyol hatóságok lefoglaltak.