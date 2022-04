Irodát nyit Venezuelában a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) – jelentette be csütörtökön Caracasban az intézmény főügyésze, Karim Khan, aki abból az alkalomból látogatott el ismét a dél-amerikai országba, hogy hivatala előkészítő nyomozást indított a venezuelai tisztségviselők által 2017 óta elkövetett állítólagos emberiesség elleni bűncselekmények ügyében.

Khan találkozott Nicolás Maduro venezuelai elnökkel, és utána az állami tévének nyilatkozva azt mondta, hogy hasznos volt a mostani háromnapos látogatása is. Novemberben is járt az országban, akkor jelentette be az előkészítő nyomozás elindítását. Maduro akkor azt mondta: tiszteletben tartja a bíróság döntését, de indokolatlannak tartja.

Maduro most is hasonlóan nyilatkozott, azt mondta, minden technikai segítséget megadnak az iroda létesítéséhez.

Az ENSZ egy nyomozócsoportja tavaly azt állította, hogy a venezuelai igazságszolgáltatás emberijogsértéseket követett el Maduro ellenzékének elnyomására.