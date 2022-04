Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma az afrikai kontinensen, Dél-Afrikából jelentették a legtöbb esetet – közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Benido Impouma, a WHO fertőző betegségekkel foglalkozó igazgatója elmondta, hogy először emelkedett a kontinensen az új megbetegedések és halálesetek száma, miután a járványügyi mutatók több mint két hónapig lefelé ívelő tendenciát mutattak.

Az elmúlt héten megduplázódott a megbetegedések száma, és a kórházban ápoltak száma is némileg emelkedett

– mondta.

Fotó: Shutterstock

Hozzátette, az emelkedés főként a Dél-Afrikából jelentett esetek megugrásával hozható összefüggésbe, mivel az országba lassan beköszönt a téli szezon, amikor a fertőző megbetegedések egyébként is gyakoribbak.

Az MSN is beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban csökkenő tendenciát mutatott a fertőzések száma Afrikában, a WHO pedig a hónap elején jelentette be, hogy a világjárvány kezdete óta nem volt ilyen tartósan megfigyelhető csökkenés a heti új fertőzöttek számát tekintve a kontinensen.

A dél-afrikai esetek megugrása miatt az ottani egészségügyi hatóságok fokozottan figyelik az ötödik fertőzési hullám jeleit.

Bár az omikron továbbra is mutálódik, jelenleg nincs arra utaló bizonyíték, hogy ez az újabb hullám új variáns terjedését jelentené

– hangsúlyozta Impouma.