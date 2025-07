A Louis Vuitton ház megválna egyik legkeresettebb márkájától – borsosan megkérik az árát

Változás jöhet a globális luxuspiacon: a Louis Vuittont is tulajdonló francia LVMH cégcsoport tárgyalásokat folytat a Marc Jacobs eladásáról – írta az Origo. A lap szerint a vételár akár az egymilliárd dollárt is elérheti, és a lehetséges vevő a Neuberger Berman vagyonkezelő lehet, amely a divatmárka kisebbségi tulajdonosa is.

A luxusipari csoport akár egymilliárd dolláros üzletet is köthet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az LVMH – amely többek közt a Dior, Givenchy, Tiffany & Co. és Moët & Chandon márkákat is birtokolja – még 1997-ben vásárolta be magát Marc Jacobs cégébe. Az akkor feltörekvő amerikai tervezőt Bernard Arnault, a luxuscsoport vezérigazgatója és tulajdonosa emelte globális szintre. Jacobs két évtizeden át a Louis Vuitton kreatív igazgatója is volt, és az ő vezetése alatt vált a Marc Jacobs egy modern, trendérzékeny luxusdivatmárkává.

A mostani tárgyalások még korai szakaszban járnak, így nem biztos, hogy valóban sor kerül az eladásra – figyelmeztet a forrás. Ugyanakkor az LVMH-nál az utóbbi időben többször előkerült a portfólió „karcsúsításának” gondolata, főként azoknál a márkáknál, amelyek nem tartoznak a prémiumszegmens krémjéhez.

A luxusmárka a fiatalok felé nyit

A Marc Jacobs márkát az utóbbi években több oldalról is próbálták újrapozicionálni: erőteljesebb online jelenlét, fiatalosabb kollekciók, és a „Heaven by Marc Jacobs” almárka révén új, Z generációs célközönség megszólítása zajlott. A 2020-as évek elején több ígéretes újrakezdés és pozitív divatkritika is követte ezeket a lépéseket.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.