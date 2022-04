Az Egyesült Államok szerdán jelentette be, hogy új szankciócsomagot vezet be Oroszországgal szemben, és első alkalommal vet ki büntető intézkedéseket Vlagyimir Putyin orosz elnök két felnőtt lányával szemben – tudatta a CNBC.

Putyin vagyona vélhetően a családtagoknál van elrejtve – nyilatkozta egy magas rangú kormányzati tisztviselő. A 30-as éveikben járó Katyerina Tyihonovna és Marija Putyina ritkán mutatkoznak a nyilvánosság előtt, és apjuk szinte soha nem említi őket.

A legújabb szankciók az USA közvetlen válasza az ukrajnai Bucsa városában elkövetett, háborús bűncselekményekről szóló bizonyítékokra,

ahol civileket lőttek halálra, miután Oroszország hetekkel ezelőtt megszállta a falut.

Putyin lányai mellett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter feleségét és lányát is szankcionálni fogja az Egyesült Államok, valamint Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és miniszterelnökkel szemben is büntető intézkedéseket hoznak – jelentette be a Fehér Ház.

Vlagyimir Putyin orosz elnök online megbeszélést tart a Moszkva melletti Novo-Ogarjovo állami rezidencián 2022. április 5-én.

Fotó: Mikhail KLIMENTYEV / AFP

Mindemellett az amerikai elnök egy olyan rendeletet is aláír majd, amely tiltja az új beruházások indítását Oroszországban az amerikaiak számára, és amely mind az Egyesült Államokban, mind a külföldön élőkre egyaránt vonatkozik.

Washington továbbá Oroszország két legnagyobb bankjára, a Sberbankra és az Alfa Bankra is először vetettek ki teljes körű szankciókat, az energiabeszerzések kivételével.

Több nagy orosz állami vállalatot is teljes körű szankciók alá helyeznek, a konkrét szervezeteket pedig még a héten bejelenti a pénzügyminisztérium. Az új szankciókat a G-7 csoport tagjaival és az Európai Unióval egyezteti a Fehér Ház, hogy minimalizálják a Kreml lehetőségét a szankciók kijátszására - mondta a magas rangú kormányzati tisztviselő.