Csaknem 20 évvel azután, hogy elhalasztották esküvőjüket, majd jegyesi köteléküket is felbontották, ismét jegyben jár Jennifer Lopez és Ben Affleck – írja a The Guardian.

Az események ezen fordulatáról az énekesnő hírleveléből értesülhettek a rajongók, melyben Lopezről egy videó is látható, ahogy megcsodálja nagy, zöld köves eljegyzési gyűrűjét. Az énekesnő a Twitter és az Instagram oldalán is beharangozta, hogy nagy bejelentés várható a hírlevelében.

A 2000-es évek elejének álompárja egy éve melegítette fel kapcsolatát, közel két évtizeddel az eredeti viszonyt követően. Lopez és Affleck 2002 júliusában találtak egymásra és ugyanazon év novemberében már az eljegyzésükről tájékoztatták a közönséget. Az esküvőre a következő év szeptemberében került volna sor, ám napokkal a jeles nap előtt annak elhalasztásáról döntöttek. 2004 januárjában pedig a románc véget is ért, a pár pedig felbontotta az eljegyzést és szétvált.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Nem is várt egyikük sem túlságosan sokáig arra, hogy újabb viszonyba kezdjen, Lopez alig három nappal az elhalasztott esküvőt követően már Marc Anthonyval randizott, akivel 2004 júniusában össze is házasodtak.

Hasonlóan tett Affleck is, aki Jennifer Garnerrel házasodott össze, akivel 13 évig együtt is maradt, és akivel 3 gyereke is van. A válásra 2018-ban került sor. Lopez ennél kevesebb ideig, 10 évig bírta Anthonyval, akinek ikreket szült. Az énekesnő 1997 és 1998 között Ojani Noa, 2001 és 2003 között pedig Cris Judd felesége is volt.