Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje ma reggel is egy ilyen poszttal kezdte a napot a közösségi oldalán. Mint írta: „Csalás ellen a legjobb megoldás, ha vasárnap mind ott leszünk.”

A DatAdat által elkövetett feltételezett visszaélések viszont valóban súlyosak, nyomozás is indult az ügyben, hogy kiderüljön, a baloldali kampánystáb hogyan használhatta fel jogtalanul magyar polgárok adatait, sőt, milyen formában juttatta külföldre azokat, s ott kiknek adta át, s milyen céllal. Az SZDSZ korábbi képviselője, Fodor Gábor is arról számolt be, hogy kapott rövid üzeneteket a telefonjára, úgy, hogy nem osztotta meg senkivel az adatait, ráadásul a dolog pikantériája, hogy az adatvédelmi biztos is ugyanerről számolhatott be. A közszolgálati tévé csütörtök esti műsorában azt is egyértelművé tette, hogy a magyarországi választási rendszerben lehetetlen az eredményeket bármilyen formában befolyásoló csalás elkövetése.

Hasonlóan ellentmondásos a szomszédban zajló háborúhoz való baloldali viszonyulás. A kampány során a békés egymás mellett élésről beszélő baloldali képviselők, élükön Marki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltjükkel, többször is olyan értelmű nyilatkozatot tettek, hogy hazánknak részt kellene vállalnia az orosz–ukrán háborúban. Az egyesült ellenzék jelöltje legutóbb szerdán Pécsett az 56-os magyar forradalomhoz hasonlította az orosz–ukrán konfliktust. Azt mondta: nem szabad magára hagyni a szomszédos, „testvéri népet”, mint ahogy annak idején bennünket magyarokat magunkra hagytak. Miközben a baloldali jelölt egy hamis történelmi analógiát sulykolt, elhallgatta, hogy Ukrajna több európai országtól is kap fegyverszállítmányokat, Oroszországot pedig az Európai Unió és az Egyesült Államok is brutális szankciókkal sújtja – mutatott rá az Origo. A rendezvényén a baloldal miniszterelnök-jelöltje egyenesen azt állította, hogy Ukrajna most Magyarország háborúját vívja.

A Magyar Nemzet beszámolójából kiderül, hogy Márki-Zay ugyanebben a beszédében más, minden eddigi háborús nyilatkozatánál súlyosabb kijelentést is tett. A baloldal miniszterelnök-jelöltje beszédében 1848-as és 1956-os példán keresztül vezette le, hogy a szabadságért mindig a fiatalság harcolt, akár véráldozat árán is. Szerinte Orbán Viktor ezt elfelejtette. A fiatalok viszont ma is érzik, ahogy Márki-Zay fogalmazott: „Igen, a fiataloknak a vér fontosabb, mint az olaj. Nagyon szomorú, hogy vannak, akik megöregedve ezt elfelejtik.”