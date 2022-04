Medián: magabiztosan nyer a Fidesz

A választások előtt végzett utolsó kutatás alapján ugyan az látszik, hogy zárult a Fidesz és az ellenzék közötti olló, de

a lehetséges kimenetek közül még mindig a Fidesz-KDNP győzelmének van a legnagyobb esélye

– közölte az RTL az általa kért felmérés adataira hivatkozva.

A kétharmad azonban nem lesz meg a felmérés szerint. A végleges részvétel viszont magas lehet, a 2002-es rekordot is elérheti, sőt, még meg is haladhatja azt. Akkor a választók 73,51 százaléka ment el szavazni, és egyetlen megyében sem volt 70 százalék alatti a részvételi arány. A legtöbben akkor Győr-Moson-Sopron megyében és Budapesten mentek el voksolni.

A felmérés szerint a Fidesz-KDNP most 122, az ellenzék, vagyis az Egységben Magyarországért pedig 77 mandátumot szerezhet.

A legnagyobb ellenzéki frakciója a DK-nak lehet, 21 képviselővel, őket a Jobbik 16, a Momentum 15, az MSZP 12, a Párbeszéd 8, és az LMP 5 fős frakciója követheti.

A Medián modellje (a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorának felhasználásával) azon a feltételezésen alapul, hogy az egyes politikai oldalak (kormány és ellenzék) támogatottságának területi (egyéni választókerületi szintű) szerkezete alapvetően változatlan marad. Az összehasonlítás kiindulópontja a 2019-es EP-választás, amit a 2019-es önkormányzati választás eredményeivel korrigáltak.

A becslés szerint a Fidesz mintegy 300 000 határon túli levélszavazatra számíthat, a modell ezeket a voksokat is figyelembe veszi, továbbá azzal számol, hogy egy nemzetiségi képviselő kerül be a parlamentbe, aki – a jelenlegi ciklushoz hasonlóan – a Fidesszel szavaz együtt (így őt a fideszes képviselőkhöz számítja a Medián). A kutatók azzal is számoltak, hogy a DK vállalta: ha az LMP-nek nem lesz öt képviselője, akkor átad egy mandátumot, hogy az LMP-nek is legyen frakciója – foglalta össze a portál a kutatás eredményeit.