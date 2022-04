Eggyel bővült, 136-ra nőtt a Fidesz–KDNP által elnyert mandátumok száma, a DK–Jobbik–LMP–MSZP–Momentum–Párbeszédé pedig eggyel csökkent – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

A levélszavazatok miatt történt a változás

Az NVI vasárnap kezdte meg a levélben érkezett voksok számlálását. Csütörtök reggelig 161 548 érvényes levélszavazatot számoltak össze, ebből 151 279-et kapott a Fidesz–KDNP pártszövetség, míg DK–Jobbik–LMP–MSZP–Momentum–Párbeszéd 7006-ot, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 1705-öt.

A határon túli magyarok által leadott levélszavazatokat az országos listás mandátumok szétosztásánál veszik figyelembe.

Mivel a levélszavazatok miatt jelentősen megnőtt a Fidesz–KDNP pártlistára jutó voksok száma, így ez a lista még egy mandátumhoz jutott, egyúttal a DK–Jobbik–LMP–MSZP–Momentum–Párbeszéd elveszített egy listás mandátumot, mert nem volt elég szavazata az utolsóként kiosztandó mandátum megszerzéséhez, így összesen már csak 55 mandátuma van.

Fotó: facebook.com/orbanviktor

A Parlamentbe még bejutó Mi Hazánk Mozgalomnak nem változott a mandátumszáma.

Az NVI folyamatosan ellenőrzi a visszaérkezett levélszavazatok azonosító nyilatkozatait és számlálja össze az érvényes nyilatkozatokhoz tartozó szavazatokat, így az országos listás mandátumok megoszlása az egyes pártlisták között még változhat.

Az április 3-i parlamenti választás a Fidesz–KDNP ismételt kétharmados győzelmét hozta.

Nem ül be a parlamentbe Márki-Zay

Nem veszi fel mandátumát a parlamentben Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje – tudatta a Facebook-oldalán.

Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem ülök be a parlamentbe – nekem most Vásárhelyen kell megvédenem a vásárhelyi gyerekeket attól, hogy a Fidesz elvigye őket golyófogónak Ukrajnába, köztük négy, még csak nem is katona fiamat

– fogalmazott a politikus, Hódmezővásárhely polgármestere szerdai bejegyzésében.

Ugyanakkor közölte azt is, hogy nem hagyja magára azt a 106 jelöltet, aki a választáson elindult, ahogy az előválasztás jelöltjeit sem, a 27 ezer szavazatszámlálót, a több százezer fiatalt, a milliós roma közösséget és a kétmillió ellenzékit.

Hozzátette, továbbra is felelősséget érez azért, hogy „ez a közösség együtt maradjon, és hazafias ellenállókként mindannyian küzdjünk a korrupció és az önkény ellen”.