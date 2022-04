Elkezdte közzétenni a nem hivatalos végeredményét az április 3-i parlamenti választásnak a Nemzeti Választási Iroda. Szombaton történt ugyanis a határon túli magyarok levélben leadott, illetve a külföldön tartózkodók külképviseleteken abszolvált voksainak az összeszámolása. Mindezek alapján a levélszavazatok esetében kijelenthető, hogy a kormánypárt tarolt, 247 957 szavazatot szerzett meg a 268 766 érvényes szavazatból.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Noha több verseny is minimális különbséggel állt a helyben leadott szavazatok tekintetében, az eddig közzétett eredmények sehol nem jeleznek változást az egyéni megmérettetések között, igaz néhány kifejezetten szoros meccs esetében még mindig nem jelez 100 százalékos feldolgozottságot a voksolás honlapja. A még nem teljesen összeszámolt körzetek között van a legszorosabb versenyt hozó budapesti 13-as körzet, a XVI. kerület is, ahol a Fideszes Szatmáry Kristóf előnye 38 szavazat a hat párt által támogatott Vajda Zoltánnal szemben. Időközben ebben a körzetben is megérkeztek az adatok, úgy tűnik, hogy Vajda végül megfordította az eredményt.

Mindenesetre délután négykor, a szavazatok 99,82 százalékának megszámolását követően a Fidesz-Kdnp 135, az ellenzéki összefogás 56, a Mi Hazánk 7, a német nemzetiségi önkormányzat pedig 1 képviselőt küldhet a parlamentbe. Este hat órára, 99,95 százalékos feldolgozottság mellett ezek az arányok annyit módosultak, hogy a Fidesz-Kdnp végül csak 134 képviselőt küldhet a Parlamentbe, míg az ellenzéki összefogás 57 képviselővel kezdheti a következő ciklust.